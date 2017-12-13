Епископ Тихон не смог назвать срок завершения экспертизы "царских останков"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Вопрос о том, будут ли завершены экспертизы в отношении "екатеринбургских останков" к столетию расстрела царской семьи в 2018 году, пока остается открытым, считает секретарь профильной патриаршей комиссии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"Мы глубоко убеждены, что по всем основным версиям, как бы они иногда не казались кому-то экзотическими или сложными, мы должны поставить точки над "i". Не могу сказать, будет ли на будущий год все это завершено", — сказал Шевкунов в среду на пресс-конференции в РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что безотносительно к результатам расследования, какие-то новые экспозиции в рамках мультимедийного парка "Россия — моя история" могут появиться и быть посвящены обстоятельствам расстрела Николая II и членов его семьи.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.