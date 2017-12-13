Власти Марселя временно закроют мечеть из-за "радикальных проповедей"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Власти Марселя распорядились на полгода закрыть мечеть Ас-Сунна из-за "радикальных проповедей" имама Эль Хади Дуди, сообщается в заявлении префектуры департамента Буш-дю-Рон.

Согласно тексту распоряжения, прибывший в 1981 году во Францию имам "принадлежит к движению радикального исламизма". "Проповеди, которые проводились в мечети Ас-Сунна, а некоторые из них транслировались в интернете, оправдывали вооруженную священную войну, а также убийство неверных и противников", — говорится в документе.

Текст распоряжения опубликовал в своем Twitter эксперт в области радикальных исламистских движений и аналитик газеты Liberation Роман Кайе.

В распоряжении также отмечается, что "содержание этих проповедей в течение нескольких лет побудили некоторых прихожан мечети отправиться в ирако-сирийскую зону или причислить себя к террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Работа мечети прекратится в четверг.

По словам вице-президента Совета представителей мусульманского культа (CRCM) в регионе Пака Абдеррахмана Гула, имам Эль Хади Дуди является "духовным лидером движения, которое призывает к ненависти и насилию". "Мы долго ждали это решение… Мы его предупреждали, мы пытались его убедить, однако, к сожалению, он не слушал", — цитирует телеканал BFMTV заявление Гула.

Вице-президент CRCM подчеркнул, что закрытие одной из пяти самых больших мечетей Марселя "может послужить уроком" другим, однако также обострит проблему нехватки мест для молитвы среди марсельских мусульман.