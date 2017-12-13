Мединский открыл в Троицке выставку вышитых икон "Живопись иглой"

ТРОИЦК (новая Москва), 13 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду открыл выставку современных икон "Живопись иглой" в храме Живоначальной Троицы в городе Троицке, входящем в новую Москву.

"Мы три месяца назад открывали эту выставку в Российском духовном центре в Париже, и ее посетило за короткий срок более 14 тысяч парижан. И теперь впервые эта удивительная выставка переезжает в новую Москву", — сказал Мединский.

Министр выразил уверенность, что выставка привлечет в храм новых прихожан, поскольку удивительные иконы, представленные на ней, это свидетельство живой традиции – "вышитые иконы всегда брались в походы и были составной частью русского воинства, духовной поддержкой и утешением в бою".

В церемонии открытия выставки также принял участие режиссер Никита Михалков. "Дивно, что православные образы вдохновляют на такую восхитительную работу, тут лучше меньше говорить, а больше смотреть", — сказал он.

На выставке можно увидеть 22 иконы, среди них — "Спас на водах", "Архангел Гавриил", "Богоматерь с младенцем на престоле". Все произведения выполнены в технике лицевого и орнаментального шитья с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, а также золотых нитей и перламутра.

Иконы созданы мастерской "Прикосновение", возрождающей традиции вышивки лика святых в особой мозаичной технике мельчайшим бисером, которую называют "живопись иглой". За 12 лет мастерами было создано более 700 икон, из которых 54 безвозмездно переданы в храмы и монастыри Чехии, Германии, США, Англии и других стран. Экспонаты были представлены более чем на 30 выставках в России и за рубежом.

Организаторами проекта выступают Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ и Фонд Святого Архангела Михаила. Выставка продолжит работу до конца января 2018 года.