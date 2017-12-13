Главный раввин РФ зажег ханукальный восьмисвечник на Площади Революции

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар возглавил торжественное зажигание праздничного ханукального восьмисвечника на Площади Революции в Москве и пожелал верующим, чтобы дни Хануки были наполнены весельем, радостью и счастьем.

"Праздник Ханука мы отмечаем в память о чуде, которое произошло с нашими предками, после военной победы над желавшими эллинизировать их захватчиками. Возвратившись в Храм, евреи нашли только один кувшин освященного масла. Несмотря на то, что такого количества масла должно было хватить на сутки, оно чудесным образом горело восемь дней подряд", — приводит пресс-служба слова Берла Лазара.

По его словам, в праздничные дни "мы должны стараться думать о том, как помочь еще одному человеку, любить ближнего, делать все возможное, чтобы привнести в наш мир как можно больше света".

После приветственной части, главный раввин России произнес соответствующие празднику благословения и зажег первую свечу ханукального светильника.

Вечер продолжился красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку. Каждый гость вечера получил сладкие пончики с повидлом (суфганиет), которые наряду с ханукией являются еще одним символом Хануки и подаются к столу в каждом еврейском доме в течение всех дней праздника.