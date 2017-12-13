Трамп поздравил иудеев с Ханукой

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поздравил иудеев с праздником Хануки.

"В этот праздник мы гордимся тем, что поддерживаем еврейский народ, который светит словно свет среди народов. Мы также поддерживаем народ Израиля, еврейского государства, которое само по себе имеет чудесную историю преодоления самых неблагоприятных обстоятельств. Надеюсь, что те, кто отмечают этот праздник в США, в Израиле и по всему миру, проведут его замечательно", — говорится в обращении Трампа.

"Ханука для еврейских по всему миру является тем временем, когда они собираются вместе вокруг зажженной меноры (ритуального семисвечника — ред.) и празднуют чудеса прошлого и надежды на будущее. Меланья и я желаем всем нашим братьям и сестрам евреям отпраздновать этот важный праздник в течение восьми полных счастья и здоровья ночей в компании любимых людей", — отмечается в поздравлении Трампа.

Затем президент США изложил предание о том, как зародился этот праздник.

Иудейский праздник Ханука в 2017 году начинается вечером 12 декабря. В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь. Ханука ("праздник свечей") празднуется с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю и продолжается восемь дней. В 2017 году эти дни приходятся на период с вечера 12 декабря по 20 декабря.

Праздник Ханука посвящен "чуду", которое, согласно преданию, произошло при освящении Второго иудейского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.