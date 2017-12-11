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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ не поддерживают идею папы Римского о внесении изменений в "Отче наш"

18:2111.12.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБогослужебная книга. Архивное фотоБогослужебная книга. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Русской православной церкви, в отличие от папы Римского Франциска, считают нецелесообразными какие-либо "корректировки" в молитве "Отче наш" — ее славянский перевод соответствует греческому тексту Евангелия, наиболее древнему из сохранившихся изложений этой молитвы.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2017 / Vincenzo Pinto
Папа римский выступил за изменение молитвы "Отче наш"
Ранее в интервью итальянскому телеканалу TV2000 папа римский Франциск заявил о несовершенстве переводов этой молитвы на английский и ряд других языков, призвав их подкорректировать. А именно, понтифик обратил внимание на фразу "не введи нас во искушение", отметив, что, исходя из этого, можно подумать, что "Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет".

По словам папы Франциска, перевод здесь "делает намек на то, что Бог провоцирует на искушение". Он напомнил, что во Франции уже внесли изменение в тексте молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". При такой формулировке, заметил глава Римско-католической церкви, вся вина в искушении лежит на человеке.

Однако представители РПЦ советуют обращаться к существующим толкованиям Священного Писания, которые правильно разъясняют смысл библейского текста, в том числе и молитвы. Согласно Библии, "молитву Господню" ("Отче наш") оставил своим ученикам сам Иисус Христос.

Славянский перевод "адекватен" оригиналу

Как отмечает заведующий кафедрой библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Алексей Емельянов, Иисус Христос произносил молитву "Отче наш" на одном из семитских языков, однако до нас дошел только перевод на греческий язык.

Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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"В греческом тексте заключительного прошения молитвы стоит сказуемое, которое дословно можно понять так, будто вводящий в искушение – есть Бог. Поэтому славянский перевод "не введи нас во искушение" адекватен греческому оригиналу", — сказал РИА Новости священнослужитель.

По его словам, с древности толкователи Библии отвечали на вопрос о том, сам ли Бог вводит человека в искушение, используя другой новозаветный текст, — отрывок из "Послания апостола Иакова". В нем есть такие слова: "В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушает злом и Сам не искушает никого".

"Свидетельством истолковательной работы в Церкви служит вариант старолатинского перевода этого места молитвы в некоторых рукописях Нового Завета: "Не дай нам быть веденными в искушение", — имеется в виду, введенными диаволом. Этого понимания придерживались латинские церковные авторы начала III века Тертуллиан и священномученик Киприан Карфагенский. А тот вариант, который предлагает принять за основу Римский папа, восходит к толкованию молитвы "Отче наш" церковного автора того же III века Оригена: "Не дай нам поддаться искушению", — пояснил Емельянов.

Таким образом, добавил он, существуют разные варианты толкований — "но не самого текста" — этого стиха молитвы Господней. "Поэтому засвидетельствованное с глубокой древности чтение не нуждается в изменении, так как в нем остается сконцентрированным весь спектр церковного понимания этого прошения", — заключил завкафедрой ПСТГУ.

Вопрос о Божьей воле и свободе не прост

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© РИА Новости / Ксения Нака
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Комментируя заявления папы Франциска, замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) замечает, что "соотношение воли Божией и человеческой свободы в деле морального выбора трудно выразить во вполне адекватных лингвистических конструкциях".

"Человек всегда может подумать что-то неверно, потому что наш язык, прежде всего, описывает нашу, человеческую реальность, а при передаче Божественного откровения использует иногда свои сокровенные формы", — сказал РИА Новости игумен Серапион.

Он призвал "не преувеличивать значение" этого заявления папы Франциска, поскольку "речь все же идет о переводах". "Впрочем, и оригинальный текст молитвы "Отче наш" в самом евангельском тексте также является переводом, поскольку Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке", — сказал собеседник агентства. Впоследствии этот текст был утрачен.

Замглавы Миссионерского отдела не исключает, что в европейских странах "перевод действительно может вводить кого-то в заблуждение", и поэтому понятно стремление Западной церкви внести в это дело ясность.

"Полагаю, что мы не должны переносить эту ситуацию в нашу среду. В любом случае, как бы ни поменялся перевод, мы всегда останемся в благоговении перед тайной Божественного промысла о нас", — добавил игумен Серапион.

"Для правильного понимания есть толкования"

В свою очередь ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш) обратил внимание на то, что православные христиане верят "не в слово, а в Христа, в Бога".

"Чтобы правильно понимать Божье слово, чтобы оно доходило до нас, до наших умов и личностей, для этого и существует Церковь, и существуют толкования. Чтобы наша вера была разумной, чтобы за словами мы увидели реальность, которую они до нас доносят. Чтобы мы не поклонялись букве, а узнавали то, что стоит за буквой", — сказал РИА Новости иеромонах Макарий.

По его словам, нужно "не играть в волейбол с этими самыми словами", а "читать и вникать в святоотеческие комментарии – как Церковь эти слова понимает".

Вместе с тем собеседник агентства указал, что в латинском и других переводах отсутствует смысловой элемент, который есть в греческом тексте.

"Православная церковь свои богослужебные, священные тексты не то что никогда не меняет – она просто не торопится с этим. Потому что не это главное – главное, чтобы люди понимали смысл. Как помочь людям понимать, есть разные способы, в том числе, и коррекция переводов. Нужно ли корректировать этот знаменитый и вошедший в русское сознание за тысячу лет фрагмент Нового Завета — это палка о двух концах. И скорее всего, не нужно", — заключил отец Макарий.

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