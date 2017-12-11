Митрополит Иларион: у роботов-священников в Японии нет будущего

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал кощунственной ситуацию, когда на похоронах вместо священника какие-то функции выполняет робот.

Комментируя на телеканале "Россия-24" новость о выпуске в Японии "робота-гуманоида", который заменяет буддийского священника и может читать сутры во время похорон, митрополит Иларион отметил, что если человек серьезно относится не только к религии, но и уважает усопшего, он никогда не пойдет на такие кощунственные похороны.

"Япония – страна, в которой я не раз бывал, и страна, в которой религиозность очень своеобразная. Многие японцы являются одновременно и буддистами, и конфуцианцами. Очень большое внимание уделяется культу умерших и оказанию почестей тем людям, которые переходят в иной мир. Не думаю, что у подобного рода роботов в Японии большое будущее", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

Глава ОВЦС полагает, что "религиозные люди будут обращаться к священникам, а люди нерелигиозные будут хоронить своих близких в соответствии со своими убеждениями".