Глава РПЦ: церковные контакты идут на пользу отношениям России и США

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Контакты представителей Московского патриархата и Православной церкви в Америке (ПЦА) могут "содействовать примирению и установлению доброго сотрудничества" между Россией и США, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с предстоятелем ПЦА митрополитом Американским и Канадским Тихоном.

"В условиях сложных отношений между Россией и США контакты наших церквей приобретают особое значение. Потому что эти контакты связывают людей, разделяющих единую веру, у которых общая история, общие духовные ценности, и которые могут, я уверен, служить звеном и между нашими народами, содействовать примирению и установлению доброго сотрудничества", — сказал патриарх на встрече в своей Даниловской резиденции.

По его словам, двусторонние отношения между Русской православной церковью и ПЦА сохраняются на высоком уровне и развиваются. Митрополит Тихон вместе с главами других поместных православных церквей прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в Русской церкви и избрания на первосвятительский престол в 1917 году святителя Тихона.

"Знаю о глубоком почитании святителя Тихона в Православной церкви в Америке и благодарю вас за недавнее посещение основанного святителем Николаевского собора в Нью-Йорке с совершением в нем Божественной литургии", — добавил предстоятель РПЦ.

В свою очередь глава Православной церкви в Америке выразил признательность патриарху Кириллу за то, что он собрал в Москве представителей 12-ти поместных православных церквей, которые "встретились в духе братства и единства".

Православная церковь в Америке — автокефальная поместная православная церковь, которая получила независимость от Русской православной церкви в 1970 году. Эту независимость признают ряд поместных церквей, но Константинопольский патриархат и ряд других церквей по-прежнему считают ПЦА самоуправляемой частью РПЦ. ПЦА, по данным за 2016 год, включает 12 епархий и 8 монастырей, около 650 приходов. Предстоятель ПЦА носит титул архиепископа Вашингтонского, митрополита всей Америки и Канады. —0-