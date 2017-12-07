Президент ЕЕК: евреи Европы поддерживают решение Трампа по Иерусалиму

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение американской администрации признать Иерусалим столицей Израиля.

"Признание Иерусалима столицей Государства Израиль очень важно, и мы надеемся, что европейские государства последуют примеру США. (Первый премьер-министр Израиля) Давид Бен-Гурион объявил Иерусалим столицей Израиля почти семьдесят лет назад, но этот город тысячелетиями был столицей еврейского народа и основой еврейской идентичности. При израильском правлении Иерусалим – это город, где принимают всех людей, независимо от их веры, защищают и почитают святые места, и где жителям гарантированы демократические свободы", — приводит пресс-служба слова Кантора.

По его мнению, этот шаг США "является достойным ответом на политику непризнания". Президент ЕЕК также выразил надежду, что он будет способствовать укреплению мира, "поскольку решение американской администрации противодействует попыткам уничтожить еврейское присутствие в Иерусалиме, как, например, недавние возмутительные резолюции ЮНЕСКО".

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права. Лидеры США и Израиля ранее решили выйти из организации.

Накануне американский президент выступил с заявлением о признании города столицей Израиля и переводе туда посольства из Тель-Авива. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

Лидеры многих стран, в том числе европейских, осудили решение президента США. Россия и ООН неоднократно призывали к исключительно мирному решению арабо-израильского конфликта и постоянно осуждала насилие и призывы к нему.