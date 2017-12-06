КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Украинская православная церковь Киевского патриархата готова к диалогу об объединении с Украинской православной церковью Московского патриархата, а не о вхождении в нее, заявил глава УПЦ КП патриарх Филарет.

"Мы готовы вести разговор об объединении нашей церкви с Московским патриархатом, а они говорят о каком-то вхождения в УПЦ МП. Никакого вхождения не будет, возможно только объединение", — цитирует Филарета украинское агентство "Укринформ".

Филарет, комментируя перспективы диалога двух конфессий касательно их сближения, отметил, что это зависит от другой стороны. "Мы за диалог, но наша позиция известна — мы никогда не станем частью Московского патриархата", — подчеркнул Филарет.

Он также заявил, что не жалеет о том, что написал письмо к патриарху Московскому Кириллу и епископату Российской православной церкви несмотря на то, что его содержание было истолковано неправильно.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

Ранее на пресс-конференции Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.