Патриарх Кирилл пригласил зарубежную молодежь изучать теологию в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе двусторонних встреч с главами поместных православных церквей в своей Даниловской резиденции во вторник пригласил верующую молодёжь из разных стран приехать в Россию для прохождения обучения по специальности "теология".

"Нам удалось в результате очень непростого и продолжительного процесса убедить государство и научную общественность в том, что теология является областью знаний, она была включена в перечень научных дисциплин", — сказал патриарх в ходе встречи с митрополитом Варшавским Саввой.

По его словам, это дает возможность на кафедрах теологии, которые существуют сейчас во многих вузах, защищать кандидатские и докторские диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора теологии. В связи с этим, по словам главы Русской церкви, "увеличивается наш потенциал".

"Сам факт принятия государством на себя обязательств в отношении признания церковных дипломов открывает, конечно, достаточно широкие возможности. Поэтому мы были бы открыты к тому, если бы кто-нибудь из Польской православной церкви захотел бы учиться, субсидироваться в наших учебных заведениях. Наверное, ничего кроме пользы от этого бы не было", — отметил предстоятель.

Во время встречи с архиепископом Тиранским и всея Албании Анастасием патриарх Кирилл также сделал подобное предложение: "Мы готовы принять студентов из вашей Церкви, если вы сочтете это полезным и нужным".

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018/19 учебный год будет, по ее словам, увеличено.