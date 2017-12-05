Патриарх Антиохии рассказал, сколько храмов уничтожили террористы в Сирии

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более 120 храмов уничтожены террористами в Сирии за время с начала появления в регионе террористической группировки ИГ*, теперь христиане и мусульмане этой страны намерены вместе восстанавливать все разрушенные объекты, сообщил во вторник журналистам патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X.

Отвечая на вопрос о том, сколько храмов уничтожены за время войны, патриарх сказал, что "более 120 храмов в Сирии".

"Несмотря на все, что произошло, и все сложности, с которыми сталкивается Сирия и весь регион, у нас по-прежнему очень хорошие отношения и с мусульманами, и с представителями других религий. Экстремизм — вообще не присущая черта сирийскому народу. Сирия — это, прежде всего, страна древней цивилизации, науки, культуры, именно из Дамаска начинал свою миссию апостол Павел", — сказал патриарх.

Он выразил надежду, что и в будущем христиане и мусульмане смогут совместно сосуществовать в Сирии.

"Мы по-прежнему вместе с мусульманами, нашими братьями, и будем вместе строить наше будущее, строить и восстанавливать нашу страну — все это будет обязательно… Мы помогаем практически всем нуждающимся и не делаем никакой разницы между христианами и мусульманами в этом вопросе", — заверил глава Антиохийской церкви.

*террористическая группировка, запрещенная в России