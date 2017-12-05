ФЕОР: евреи-выходцы из Сирии просят у РФ помощи в сохранении святынь Алеппо

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Организации евреев-выходцев из Сирии действительно обратились в администрацию президента РФ с просьбой помочь в сохранении древних еврейских святынь в Сирии, сообщил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций поместных православных церквей заявил, что РФ будет помогать иудеям. "К нам уже обратились некоторые еврейские организации с просьбой помочь восстановить иудейские святыни. Мы находимся в контакте и с представителями иудейского населения Сирии, а именно с некоторыми еврейскими организациями из Соединенных Штатов, в том числе из Нью-Йорка. Будем вместе над этой проблемой тоже работать", — сказал российский лидер.

"Организации евреев-выходцев из Сирии действительно общались с администрацией президента РФ на тему того, как Россия может помочь сохранить эти святыни и спасти здания, которые находятся в Алеппо", — рассказал Горин.

Он пояснил, что в Сирии была одна из древнейших еврейских общин.

"В частности, в Алеппо, Дамаске. До примерно 1967 года она оставалась одной из крупнейших восточных еврейских диаспор. Но затем большинство евреев оттуда уехало", — добавил Горин.

По его словам, огромное количество еврейских святынь до сих пор там находятся. Например, в Алеппо расположена синагога, где многие века хранился древнейший список Библии – Алеппский кодекс.