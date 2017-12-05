Патриарх Кирилл: Минобороны РФ и РПЦ поддержат госпиталь в сирийском Хомсе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. 4 декабря 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. 4 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ и Русская православная церковь окажут помощь патриаршему госпиталю в сирийской провинции Хомс в доставке всего необходимого, сообщил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.

"В мае этого года для патриаршего госпиталя, построенного силами Русской православной церкви, было отгружено более 2 тонн медицинского имущества, в том числе холодильное оборудование, медикаменты. И мы, по милости Божией, планируем и дальше оказание помощи патриаршему госпиталю", — сказал патриарх Кирилл на встрече в своей Даниловской резиденции.

В частности, по его словам, Русская православная церковь обратилась к министерству обороны РФ с просьбой оказать содействие в этом деле. "И мы уже получили ответ о том, что будут приняты меры по поддержке патриаршего госпиталя в течение полугода", — добавил патриарх.

Он отметил, что военнослужащие российской армии оказывают "реальную помощь в распределении гуманитарной помощи, что делает очень эффективной доставку помощи тем людям, которые нуждаются".