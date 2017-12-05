Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X во время встречи. 5 декабря 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X во время встречи. 5 декабря 2017

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X признателен России и лично ее президенту Владимиру Путину за оказываемую помощь гонимым христианам Сирии и всего Востока, заявил он во вторник на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В понедельник Антиохийский патриарх встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево.

"Мы благодарны вам, ваше святейшество, за то, что вы организовали отдельную специальную встречу с вашим президентом, несмотря на его загруженность. Мы заметили, что господин президент уделяет большое внимание делам христиан, проживающим в Сирии и Ливане, на всем Ближнем Востоке, в Антиохийской церкви. Мы смогли обсудить вопросы оказания помощи христианам, которые сталкиваются с очень тяжелыми проблемами в нашем регионе", — сказал патриарх Иоанн X.

По его словам, данная встреча стала "еще одним свидетельством той помощи и поддержки, которую оказывает ваша страна христианам и другим гражданам в нашей стране".

Глава Антиохийской церкви также выразил слова благодарности лично предстоятелю РПЦ за оказанный прием и внимание по отношению к его делегации в Москве. Патриарх Иоанн Х вместе с главами других поместных православных церквей прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в Русской церкви.

"Ваше внимание и забота, а также солидарность с нашими братьями, которые столкнулись с рядом проблем и очень много вынесли и выдержали, была очевидна", — отметил Иоанн X.