Патриарх Александрии: христиане Африки сопереживают мусульманам Египта

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Патриарх Александрийский Феодор II на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом сказал о том, что скорбит по поводу страшного теракта в мечети на Синае и надеется, что подобные злодеяния больше никогда не повторятся.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова 24 ноября унес жизни более трехсот человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.

Патриарх Феодор II вместе с главами других поместных православных церквей прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в РПЦ.

"Вы знаете, ваше святейшество, какую боль нам причинила весть об этом скорбном событии, которое унесло жизнь более 300 человек. Причем в таком святом месте, как Синайская гора, на которую спустился сам Господь и говорил с пророком Моисеем…, и на которой находится наш монастырь святой великомученицы Екатерины, столько веков являвшийся примером любви между представителями двух религий. Наше сердце исполнено тревогой, и мы надеемся, что Господь внемлет нашим молитвам", — сказал патриарх.

Патриарх Феодор также напомнил, что недавно была полностью разрушена террористами православная церковь в Бенгази, и находящийся рядом с ней духовно-приходской центр также "превратился в руины".

По словам Александрийского первосвятителя, те из мусульман на Африканском континенте, которые являются "истинно верующими в Бога людьми, чувствуют, что против них совершается огромная несправедливость – их имя унижается, и они ощущают, что на международном уровне их имя связывается с понятиями несправедливости и террора".