МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Христиане в XXI веке стали самой гонимой религиозной группой в мире, в одной только Нигерии за несколько лет уничтожены 900 христиан, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом Александрийским Феодором II.

Александрийский патриарх вместе с главами других поместных православных церквей прибыл в Москву на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в РПЦ.

"Вы, наверное, почувствовали, что главной темой наших обсуждений является забота о гонимых христианах – это, конечно, Ближний Восток, Сирия, Ирак, Египет, Ливия, где происходят страшные террористические акты. И как-то забывается, что в других странах Африканского континента также происходят страшные события: в одной только Нигерии за последние несколько лет уничтожено более 900 христиан, и систематическим гонениям, преследованиям, казням подвергаются христиане в Ливии, Танзании, Судане, Сомали, Центрально-Африканской республике и некоторых других странах Африки", — сказал патриарх.

По его словам, в РПЦ осознают, как непросто в таких условиях нести патриарху Феодору свое первосвятительское служение. Глава РПЦ обратился к Александрийскому патриарху с предложением помочь в распространении информации о гонениях на христиан в Африке.

"Хотел бы заверить вас в поддержке и готовности взаимодействовать с вами, особенно когда вы будете располагать какой-то информацией, относительно которой вам хотелось бы, чтобы она стала известна как можно большему числу людей, — давайте ее нам, мы будем распространять ее. Люди должны знать, что в XXI веке христиане стали самой гонимой религиозной группой в мире", — сказал патриарх Кирилл.

Он также заявил о поддержке Феодора II в его работе в странах Африки.