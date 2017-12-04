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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Вашингтоне открылась интерактивная выставка, посвященная Гробу Господню

06:5404.12.2017
(обновлено: 06:55 04.12.2017)
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© РИА Новости / Злодорев ДмитрийВыставка, посвященная Гробу ГосподнюВыставка, посвященная Гробу Господню
© РИА Новости / Злодорев Дмитрий

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Уникальную возможность побывать в главной святыне христианства — Храме Гроба Господня в Иерусалиме — не покидая Вашингтона, получили теперь жители и гости американской столицы: здесь в музее National Geographic открылась интерактивная выставка, позволяющая не только увидеть это священное место и узнать о нем, но и вознестись под самый купол.

С чего все начиналось

Более года назад группа специалистов National Geographic получила приглашение от Греческой православной церкви принять участие в работах по реставрации Кувуклии — часовни Гроба Господня.

"Это был не только археологический и научный проект, но и духовный. Это был проект, нацеленный на сохранение культуры человечества. Вы входите внутрь, вы видите самую главную святыню христианства — это непередаваемо", — рассказал в интервью РИА Новости один из членов этой группы — археолог Фредерик Гьерберт.

Работы велись вместе со специалистами Технического университета Афин. По словам Гьерберта, часовне угрожала "неминуемая опасность падения, так что данный проект был абсолютно необходим для сохранения человеческого наследия".

По выставке вместе с археологом

Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016
© AP Photo / Dusan Vranic
Археологи вычислили точный возраст гробницы Христа в Иерусалиме
Выставочные залы устроены таким образом, что в некоторых из них план различных помещений Храма Гроба Господня воссоздан один к одному.

"Вы можете представить, что находитесь прямо в Кувуклии", — сказал археолог, проведший специально для корреспондента РИА Новости мини-экскурсию по этой части экспозиции.

Он, в частности, рассказал, как в ходе реставрационных работ специалисты, использовавшие самые современные технологии, в том числе сканирования объектов, обнаружили, что у одной из стен осталась только внешняя оболочка, а вся внутренняя часть разрушилась.

"Так происходит, когда вы не ремонтируете дом лет 200", — отметил Гьерберт. По его словам, с помощью специального и, опять-таки, высокотехнологичного оборудования удалось сделать микроскопические отверстия и через них залить внутрь строительный материал.

Специалист, который в свое время работал с известным российским археологом Виктором Сарианади и считает его своим учителем, подчеркнул, что это очень необычная выставка. По его словам, "проект реставрации Гроба Господня был чрезвычайно высокотехнологичным".

Исследование гробницы Иисуса Христа в Иерусалиме. Архивное фото
© AP Photo / Dusan Vranic
Археологи подтвердили подлинность гробницы Христа в Иерусалиме
"Это не была обычная реставрация, потому что у церкви был ряд требований. В частности, нам было сказано, что никоим образом нельзя закрыть святыню для паломников на время работ. И поэтому нам пришлось обратиться к новейшим технологиям. Мы использовали цифровые и визуализационные технологии и самые современные неинвазивные методы. И все полученные нами данные остались после того, как мы завершили работу", — сказал он.

По его словам, вся эта информация "доступна для изучения, и благодаря ей вы можете на выставке виртуально переместиться в Иерусалим и увидеть разные этапы реставрации".

Кстати, многие инструменты, которыми ученые пользовались при проведении работ, также представлены на выставке, и их можно даже потрогать.

© РИА Новости / Злодорев ДмитрийИнтерактивная афиша выставки, посвященной Гробу Господню
© РИА Новости / Злодорев Дмитрий
Интерактивная афиша выставки, посвященной Гробу Господню

Под самый купол — прямо в кресле

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© Фото : ИА РАН
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Столь же современными технологиями пользовались и те специалисты National Geographic, которые запечатлевали весь процесс на фото и видеопленку. Как поведали сотрудники музея, "были сделаны миллионы и миллионы фотографий", позволивших подготовить интерактивную выставку. А на стенах залов, при нажатии кнопки превращающихся в огромные экраны, все работы можно увидеть, как говорится, вживую.

Но самое, пожалуй, захватывающее зрелище посетителей ждет, когда им выдают специальные очки, и они могут посмотреть на Кувуклию, сев в удобное кресло. Последнее может оказаться крайне важным в заключительные моменты этого виртуального "путешествия", когда с помощью этих очков "взлетаешь" под самый купол храма. При этом создается впечатление, что вокруг никого нет и есть возможность пройти по святыне в одиночестве, тогда как на самом деле его ежедневно посещают десятки тысяч паломников.

Гьерберт отметил, что публика очень эмоционально реагирует на экспозицию. "Люди относятся к этому, как к чуду. Большинство американцев никогда не были в Иерусалиме. Но даже если вы никогда не были там — мы как будто переносим вас туда. И вы можете почувствовать атмосферу этого великого города", — отметил он.

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© AFP 2017 / Louai Beshara
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А одна из сотрудниц музея рассказала, как на выставку пришла женщина, которая живет в Иерусалиме. Она сказала, что побывать здесь было просто замечательно, поскольку в реальном Храме Гроба Господня, в окружении десятков тысяч людей, есть только несколько секунд, чтобы помолиться, тогда как здесь есть возможность осмотреться и увидеть, какой это великий храм.

Затем публику приглашают в другой зал и с другими очками, тоже интерактивными. Электронный голос предлагает обратить внимание на стоящую позади скамейку — на тот случай, если закружится голова. Сопровождавшая сотрудница музея присела с самого начала — через минуту стало очевидно, что она была права. Правда, некоторые посетители мужественно остались на ногах до самого конца, даже когда их "поднимали" в небо над Иерусалимом. А завершился этот интерактив видом сверху во время одного из самых таинственных моментов — когда в Гробе Господнем сходит Благодатный огонь, и сотни тысяч паломников зажигают от него свои свечи.

Личный опыт

"Для меня это был важный опыт. Прежде всего, как для ученого — осуществить этот проект и рассказать об этом уникальном опыте. А, кроме того, как для человека — это был непередаваемо: быть в эпицентре христианской веры и истории. И это было очень важно", — сказал Гьерберт.

Он отметил, что для него "было важным показать этот опыт как можно большему числу людей".

© РИА Новости / Злодорев ДмитрийАрхеолог Фредерик Гьерберт показывает экспонаты выставки, посвященной Гробу Господню
© РИА Новости / Злодорев Дмитрий
Археолог Фредерик Гьерберт показывает экспонаты выставки, посвященной Гробу Господню
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Религия и мировоззрение
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