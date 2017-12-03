МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 4 декабря встретится с главами делегаций поместных православных церквей, прибывшими в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

"Четвертого декабря Владимир Путин встретится с главами делегаций поместных православных церквей, прибывшими в Москву для участия в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию восстановления патриаршества в Русской православной церкви", — говорится в сообщении.