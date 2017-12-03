Архиерейский собор-2017: главная сенсация пришла из Киева

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Сергей Стефанов. Архиерейский собор Русской православной церкви, проходивший с 29 ноября по 2 декабря в храме Христа Спасителя, стал сразу в нескольких смыслах уникальным и историческим. О том, какие наиболее важные постановления были на нем приняты, — в обзоре РИА Новости.

Этот Архиерейский собор был юбилейным — приуроченным к столетию Всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов, с которого началась тяжелейшая эпоха гонений за веру. Нынешний Собор собрал рекордное число епископов: на него прибыли 347 из 386 архиереев Русской церкви, более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых существуют епархии РПЦ.

Первого декабря Архиерейский собор впервые посетил глава государства: президент РФ Владимир Путин выступил перед высшим духовенством с приветственным словом.

Наконец, еще одно уникальное событие, также связанное с собором архиереев, предстоит совсем скоро. В день столетия интронизации святителя Тихона, 4 декабря, в храме Христа Спасителя состоится богослужение с участием всех иерархов РПЦ и приглашенных на Собор духовных лидеров других поместных церквей. Впервые за литургией будет служить весь епископат Русской церкви.

Но хотя "архиерейские" торжества еще не закончены, "документальная" часть работы Собора уже завершилась.

О "покаянии" Филарета

Главная сенсация, связанная с работой Архиерейского собора, — это, безусловно, письменное обращение к патриарху Кириллу и епископам главы самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета Денисенко. Филарет призвал к примирению и прекращению существующего с 90-х годов противостояния. "Прошу прощения во всем, чем согрешил, — словом, делом и всеми моими чувствами, — и также от сердца искренне прощаю всем", — говорилось в обнародованном письме.

Архиереи РПЦ посчитали это "шагом к восстановлению церковного общения" с находящимися в расколе и выпустили определение "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета". "Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью", — говорится в документе. Для переговоров с Киевским патриархатом была создана специальная комиссия.

Впрочем, буквально на следующий день после этого решения Архиерейского собора Филарет Денисенко на пресс-конференции в Киеве фактически дезавуировал свое "покаянное" письмо. Он заявил, что переговоры с Москвой он готов вести лишь о признании автокефалии (независимости) Киевского патриархата, в противном случае ни о каком "прощении" и "заповеданном мире" говорить не приходится.

О венчании и разводах

Практика благословения церковного брака, венчания и "развенчания" — также находится в числе тем, вызывающих общественный резонанс. Высказался Собор и по этому поводу, приняв документ "О канонических аспектах церковного брака". Это первый в современной церковной практике полный перечень указаний к заключению и прекращению брака. Положение готовилось несколько лет. Все имеющиеся канонические нормы в нем сведены в один текст, какие-то вещи "адаптированы к современности".

В документе оговорено, что Церковь не будет венчать людей, которые уже состояли в трех браках. При этом будут учитываться не только церковные браки, но и заключенные в ЗАГСе. Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается "исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях" (например, если одному из супругов предстоит скорое участие в военных или каких-либо иных действиях, связанных с риском для жизни).

Среди допустимых оснований к расторжению церковного брака указаны: супружеская измена и противоестественные пороки, отпадение одного из супругов от православия, хронические алкоголизм или наркомания при отказе от лечения и исправления, неизлечимое заразное заболевание, "безвестное отсутствие" мужа или жены или "злонамеренное оставление" одного супруга другим на длительный срок, посягательство на жизнь или здоровье членов семьи, совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены к аборту.

Вместе с тем священнослужители должны "всячески увещевать" супругов, желающих развестись. Не нужно принимать поспешных решений, но постараться примириться и сохранить свой брак. "Очень многие проблемные моменты с церковным браком передаются на решение местного епископа, например, браки между восприемниками (крёстными). Владыкам дана возможность на месте, вникая в ситуацию, принимать решение", — пояснил РИА Новости митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Кроме того, Архиерейский собор обратил внимание на "недопустимость практики лишения причастия" тех, кто живет хотя в невенчанном, но в зарегистрированном браке, и "отождествления такового брака с блудом".

О современном монашестве и разуме

"Положение о монастырях и монашествующих" определяет основные принципы и правила жизни обителей в современных условиях. Документ, однако, основан на древних иноческих правилах и уставах.

"Современный человек, даже приходя в монашество, к сожалению, очень слабо привязан к истинной церковной традиции, ему нужны все время какие-то разъяснения и инструкции. Чтобы не было "отсебятины", принят такой документ, на который будут ссылаться как на некую норму", — разъясняет смысл появления положения о монахах митрополит Барнаульский Сергий.

Ожидалось, что один из наиболее "животрепещущих" вопросов, по которому могла возникнуть дискуссия на Архиерейском соборе, — проникновение в монастыри интернета. Однако, как рассказали участники совещания, мнения иерархов не разошлись: использование информационно-коммуникационных технологий возможно. Хотя допустимо оно, сказано в итоговом документе, "только по благословению игумена, для самообразования или с иной целью, определенной руководством обители".

О прославлении украинских святых

"Православие ни от чего не отказывается. У нас должен быть некий "срединный" путь, по святителю Иоанну Златоусту: "всем пользуйся, но ничто не должно обладать тобою". И разумный подход ко всему. Потому что во всяком техническом новшестве, новом достижении человечества есть полезная сторона, и нужно все это разумно использовать, обращать на пользу", — заключает митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Собор включил в месяцеслов Русской церкви — то есть, прославил общецерковно — более 30 имен местночтимых украинских святых. Примерно половина из них — старцы знаменитой Глинской пустыни в Сумской области, одного из центров православного паломничества в XIX-XX веках. Это схимитрополит Серафим (Мажуга), схиархимандриты Андроник (Лукаш), Серафим (Романцов) и Серафим (Амелин), жившие в советское время, и другие.

В определении "Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых" говорится о том, что в числе канонизированных — преподобный Парфений Киевский, святитель Иннокентий Херсонский и святитель Филарет Черниговский. Эти святые XIX века также широко почитаются не только на Украине, но и за ее пределами. Архиерейский собор РПЦ включил в святцы и двух местночтимых белорусских святых — святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, и праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича).

Об особом статусе украинской церкви

Два других определения Собора — о внесении изменений и дополнений в Устав РПЦ и об избрании членов Общецерковного суда — носят больше "технический" характер и относятся к чисто внутрицерковному регулированию. Впрочем, одно изменение все же привлекло внимание СМИ, поскольку, так или иначе, затрагивало тему православия на Украине.

На заседании Архиерейского собора митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом. Во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть ее особый статус, выделив его в Уставе Русской православной церкви", — пояснил митрополит.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя

Собор согласился с этим предложением. В результате, если ранее статус УПЦ МП был прописан в главе "Самоуправляемые Церкви" наряду с другими церквами, то теперь создана отдельная глава устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь". Отдельно прописан в уставе и тот факт, что центр управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве. Такая практика действовала и раньше, теперь же ее зафиксировали документально.

"Помнить о том, что свято": "Послание"

Традиционные соборные документы — "Послание" и "Постановления" Архиерейского собора — это официальная реакция РПЦ на актуальную церковную, и не только церковную, повестку, возникшую за время с прошлого Собора (февраль 2016 года). В том числе — на ряд громких событий последних двух лет.

Так, Архиерейский собор признал "исторический характер" встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в феврале 2016 года в Гаване. Отмечена, прежде всего, ее важность в деле объединения усилий по защите гонимых христиан на Ближнем Востоке и в Африке.

Критский собор, прошедший в июне прошлого года, также назван "значительным событием в истории Православной церкви". Хотя есть важные добавления: Собор на Крите не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для православных во всем мире. В некоторых положениях этого Собора, подчеркнули архиереи, есть "неясные и неоднозначные формулировки", и они не могут являться "образцовыми выражениями истин православной веры".

Иерархи Русской церкви также обеспокоены тем, что позиция РПЦ по профилактике и выведению абортов из системы ОМС "не находит полного понимания в органах власти". "Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение", — говорится в постановлении.

Кроме того, Архиерейский собор призвал к дальнейшему развитию теологии в вузах, выразил надежду на правильную идентификацию "екатеринбургских останков" и напомнил о недопустимости насмешек деятелей культуры и искусства над тем, "что свято для многих людей".

В год столетия открытия Поместного собора 1917-1918 годов, восстановившего патриаршество, нынешние иерархи отметили особую роль святителя Тихона: в годы гонений он делал все возможное для сохранения православия на Руси. "Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви", — завершают архиереи свое послание верующим.