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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Архиерейский собор-2017: главная сенсация пришла из Киева

Сюжет:
Архиерейский собор РПЦ (68)
14:0903.12.2017
(обновлено: 14:54 03.12.2017)
03693
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского ТихонаНа открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Сергей Стефанов. Архиерейский собор Русской православной церкви, проходивший с 29 ноября по 2 декабря в храме Христа Спасителя, стал сразу в нескольких смыслах уникальным и историческим. О том, какие наиболее важные постановления были на нем приняты, — в обзоре РИА Новости.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Зачем нужен Архиерейский собор РПЦ
Этот Архиерейский собор был юбилейным — приуроченным к столетию Всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов, с которого началась тяжелейшая эпоха гонений за веру. Нынешний Собор собрал рекордное число епископов: на него прибыли 347 из 386 архиереев Русской церкви, более чем из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых существуют епархии РПЦ.

Первого декабря Архиерейский собор впервые посетил глава государства: президент РФ Владимир Путин выступил перед высшим духовенством с приветственным словом.

Наконец, еще одно уникальное событие, также связанное с собором архиереев, предстоит совсем скоро. В день столетия интронизации святителя Тихона, 4 декабря, в храме Христа Спасителя состоится богослужение с участием всех иерархов РПЦ и приглашенных на Собор духовных лидеров других поместных церквей. Впервые за литургией будет служить весь епископат Русской церкви.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви. 1 декабря 2017

Но хотя "архиерейские" торжества еще не закончены, "документальная" часть работы Собора уже завершилась.

О "покаянии" Филарета

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет объяснил, зачем обратился к Архиерейскому собору РПЦ
Главная сенсация, связанная с работой Архиерейского собора, — это, безусловно, письменное обращение к патриарху Кириллу и епископам главы самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета Денисенко. Филарет призвал к примирению и прекращению существующего с 90-х годов противостояния. "Прошу прощения во всем, чем согрешил, — словом, делом и всеми моими чувствами, — и также от сердца искренне прощаю всем", — говорилось в обнародованном письме.

Архиереи РПЦ посчитали это "шагом к восстановлению церковного общения" с находящимися в расколе и выпустили определение "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета". "Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью", — говорится в документе. Для переговоров с Киевским патриархатом была создана специальная комиссия.

Впрочем, буквально на следующий день после этого решения Архиерейского собора Филарет Денисенко на пресс-конференции в Киеве фактически дезавуировал свое "покаянное" письмо. Он заявил, что переговоры с Москвой он готов вести лишь о признании автокефалии (независимости) Киевского патриархата, в противном случае ни о каком "прощении" и "заповеданном мире" говорить не приходится.

О венчании и разводах

Венчание
© Фото : Дима Терещенко
Браки заключают на небесах — до трех раз: РПЦ установила лимит на венчание
Практика благословения церковного брака, венчания и "развенчания" — также находится в числе тем, вызывающих общественный резонанс. Высказался Собор и по этому поводу, приняв документ "О канонических аспектах церковного брака". Это первый в современной церковной практике полный перечень указаний к заключению и прекращению брака. Положение готовилось несколько лет. Все имеющиеся канонические нормы в нем сведены в один текст, какие-то вещи "адаптированы к современности".

В документе оговорено, что Церковь не будет венчать людей, которые уже состояли в трех браках. При этом будут учитываться не только церковные браки, но и заключенные в ЗАГСе. Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается "исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях" (например, если одному из супругов предстоит скорое участие в военных или каких-либо иных действиях, связанных с риском для жизни).

Среди допустимых оснований к расторжению церковного брака указаны: супружеская измена и противоестественные пороки, отпадение одного из супругов от православия, хронические алкоголизм или наркомания при отказе от лечения и исправления, неизлечимое заразное заболевание, "безвестное отсутствие" мужа или жены или "злонамеренное оставление" одного супруга другим на длительный срок, посягательство на жизнь или здоровье членов семьи, совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены к аборту.

Венчание. Архивное фото
© Игорь Зарембо
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РПЦ назвала основания для заключения и расторжения церковного брака
Вместе с тем священнослужители должны "всячески увещевать" супругов, желающих развестись. Не нужно принимать поспешных решений, но постараться примириться и сохранить свой брак. "Очень многие проблемные моменты с церковным браком передаются на решение местного епископа, например, браки между восприемниками (крёстными). Владыкам дана возможность на месте, вникая в ситуацию, принимать решение", — пояснил РИА Новости митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Кроме того, Архиерейский собор обратил внимание на "недопустимость практики лишения причастия" тех, кто живет хотя в невенчанном, но в зарегистрированном браке, и "отождествления такового брака с блудом".

О современном монашестве и разуме

"Положение о монастырях и монашествующих" определяет основные принципы и правила жизни обителей в современных условиях. Документ, однако, основан на древних иноческих правилах и уставах.

Участники Архиерейского собора РПЦ
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Ешь, молись, трудись: РПЦ утвердила "правила жизни" для монахов
"Современный человек, даже приходя в монашество, к сожалению, очень слабо привязан к истинной церковной традиции, ему нужны все время какие-то разъяснения и инструкции. Чтобы не было "отсебятины", принят такой документ, на который будут ссылаться как на некую норму", — разъясняет смысл появления положения о монахах митрополит Барнаульский Сергий.

Ожидалось, что один из наиболее "животрепещущих" вопросов, по которому могла возникнуть дискуссия на Архиерейском соборе, — проникновение в монастыри интернета. Однако, как рассказали участники совещания, мнения иерархов не разошлись: использование информационно-коммуникационных технологий возможно. Хотя допустимо оно, сказано в итоговом документе, "только по благословению игумена, для самообразования или с иной целью, определенной руководством обители".

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх поделился секретом, как правильно вести страницы в соцсетях
"Православие ни от чего не отказывается. У нас должен быть некий "срединный" путь, по святителю Иоанну Златоусту: "всем пользуйся, но ничто не должно обладать тобою". И разумный подход ко всему. Потому что во всяком техническом новшестве, новом достижении человечества есть полезная сторона, и нужно все это разумно использовать, обращать на пользу", — заключает митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

О прославлении украинских святых

Собор включил в месяцеслов Русской церкви — то есть, прославил общецерковно — более 30 имен местночтимых украинских святых. Примерно половина из них — старцы знаменитой Глинской пустыни в Сумской области, одного из центров православного паломничества в XIX-XX веках. Это схимитрополит Серафим (Мажуга), схиархимандриты Андроник (Лукаш), Серафим (Романцов) и Серафим (Амелин), жившие в советское время, и другие.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАрхиерейский Собор Русской православной церкви
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиерейский Собор Русской православной церкви

В определении "Об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых" говорится о том, что в числе канонизированных — преподобный Парфений Киевский, святитель Иннокентий Херсонский и святитель Филарет Черниговский. Эти святые XIX века также широко почитаются не только на Украине, но и за ее пределами. Архиерейский собор РПЦ включил в святцы и двух местночтимых белорусских святых — святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, и праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича).

Об особом статусе украинской церкви

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РПЦ официально зафиксировала особый статус Украинской церкви
Два других определения Собора — о внесении изменений и дополнений в Устав РПЦ и об избрании членов Общецерковного суда — носят больше "технический" характер и относятся к чисто внутрицерковному регулированию. Впрочем, одно изменение все же привлекло внимание СМИ, поскольку, так или иначе, затрагивало тему православия на Украине.

На заседании Архиерейского собора митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом. Во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть ее особый статус, выделив его в Уставе Русской православной церкви", — пояснил митрополит.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя

Собор согласился с этим предложением. В результате, если ранее статус УПЦ МП был прописан в главе "Самоуправляемые Церкви" наряду с другими церквами, то теперь создана отдельная глава устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь". Отдельно прописан в уставе и тот факт, что центр управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве. Такая практика действовала и раньше, теперь же ее зафиксировали документально.

"Помнить о том, что свято": "Послание"

Участники Архиерейского собора РПЦ
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Архиерейский собор оценил встречу патриарха Кирилла и папы Франциска
Традиционные соборные документы — "Послание" и "Постановления" Архиерейского собора — это официальная реакция РПЦ на актуальную церковную, и не только церковную, повестку, возникшую за время с прошлого Собора (февраль 2016 года). В том числе — на ряд громких событий последних двух лет.

Так, Архиерейский собор признал "исторический характер" встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в феврале 2016 года в Гаване. Отмечена, прежде всего, ее важность в деле объединения усилий по защите гонимых христиан на Ближнем Востоке и в Африке.

Критский собор, прошедший в июне прошлого года, также назван "значительным событием в истории Православной церкви". Хотя есть важные добавления: Собор на Крите не может рассматриваться как Всеправославный, а принятые на нем решения — как обязательные для православных во всем мире. В некоторых положениях этого Собора, подчеркнули архиереи, есть "неясные и неоднозначные формулировки", и они не могут являться "образцовыми выражениями истин православной веры".

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАрхиерейский Собор Русской православной церкви.Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиерейский Собор Русской православной церкви.Архивное фото

Иерархи Русской церкви также обеспокоены тем, что позиция РПЦ по профилактике и выведению абортов из системы ОМС "не находит полного понимания в органах власти". "Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение", — говорится в постановлении.

Кроме того, Архиерейский собор призвал к дальнейшему развитию теологии в вузах, выразил надежду на правильную идентификацию "екатеринбургских останков" и напомнил о недопустимости насмешек деятелей культуры и искусства над тем, "что свято для многих людей".

Открытие Архиерейского собора РПЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архиерейский собор одобрил свободу творчества, но осудил провокации
В год столетия открытия Поместного собора 1917-1918 годов, восстановившего патриаршество, нынешние иерархи отметили особую роль святителя Тихона: в годы гонений он делал все возможное для сохранения православия на Руси. "Памятуя о пережитых нашими отцами и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство Церкви", — завершают архиереи свое послание верующим.
Открытие Архиерейского собора РПЦ
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПеред началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.Православные архиереи у раки с мощами святителя Московского Тихона во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественного молебна перед ракой с мощами святителя Московского Тихона по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.Православные архиереи во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.Православные архиереи на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСобор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЗаседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.Митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.
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