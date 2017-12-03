Браки заключают на небесах — до трех раз: РПЦ установила лимит на венчание

Мария Шустрова

Больше трех раз в брак православным вступать нельзя — такое ограничение утвердил Архиерейский собор Русской православной церкви. Документ "О канонических аспектах церковного брака" впервые объединил современную церковную практику и все имеющиеся канонические нормы в один текст.



"В церковном брачном праве до последнего времени во многом опирались на основы социальной концепции и иные тексты, но в основном на право синодального периода XVIII — начала XX века. Было принято решение свести эти нормы в единый документ, что-то где-то адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры", — поясняет заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).



Впрочем, в документе есть не только ограничения, но и все возможности "аннулировать" брак. О главных особенностях венчания и "развенчивания" — в материале РИА Новости.

Геям вход воспрещен



Церковное бракосочетание совершается только после государственной регистрации брака. Исключения возможны лишь в случае тяжелого заболевания или из-за предстоящего участия в военных или иных действиях, связанных с риском для жизни.

"Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака, вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством", — говорится в документе.

Кроме того, РПЦ запретила венчать людей, уже состоящих в другом браке или ранее состоявших в трех браках (включая гражданские), а также кровных и близких родственников. В брак отец и сын не смогут вступить с матерью и дочерью; не венчают людей, состоящих в разных видах "свойства" (к примеру, свекор не может жениться на теще). О венчании могут забыть и люди, сменившие пол, а также последователи известного режиссера Вуди Аллена, решившие связать себя узами с кем-то из приемных детей.

Браки с иноверцами

В документе особо отмечено, что пары, живущие в зарегистрированном, хоть и не венчанном браке, нельзя лишать причастия и считать их союз блудом. Но священник должен все же разъяснить им необходимость венчания.

А вот вступать в брак с еретиками и раскольниками, враждебными Церкви, православным категорически запрещено. Зато можно венчаться с католиками, верующими древних Восточных церквей, протестантами и старообрядцами. Но при одном условии: детей в таких браках должны воспитывать в православии.

Ну и браки между православными и нехристианами венчать, конечно, тоже нельзя. Хотя к верующим, состоящим в таких браках, Церковь готова проявлять снисхождение, чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать своих детей в православии.

Пить — браку вредить

Среди причин, по которым можно расторгнуть церковный брак, — уход одного из супругов из православия, прелюбодеяние, неспособность одного из супругов к брачному сожитию (вследствие намеренного "самокалечения") или заболевание, которое может нанести непоправимый вред второму супругу или детям.

Расторгнуть церковный брак можно также с алкоголиком или наркоманом, а еще если один из супругов "злонамеренно" оставит другого больше чем на год. Кроме того, муж может развестись с женой, без его согласия сделавшей аборт, а жена — с мужем, принуждавшим ее к аборту.

После того как епархиальный архиерей, получивший прошение о расторжении брака, разберется в обстоятельствах дела, он может благословить выдать свидетельство об аннулировании венчания и разрешение на новый брак. А вот виновнику развода, прежде чем получить такое разрешение, придется еще принести покаяние и исполнить епитимию.