Браки заключают на небесах — до трех раз: РПЦ установила лимит на венчание

Больше трех раз в брак православным вступать нельзя — такое ограничение утвердил Архиерейский собор Русской православной церкви. Документ "О канонических аспектах церковного брака" впервые объединил современную церковную практику и все имеющиеся канонические нормы в один текст.
"В церковном брачном праве до последнего времени во многом опирались на основы социальной концепции и иные тексты, но в основном на право синодального периода XVIII — начала XX века. Было принято решение свести эти нормы в единый документ, что-то где-то адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры", — поясняет заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).
Впрочем, в документе есть не только ограничения, но и все возможности "аннулировать" брак. О главных особенностях венчания и "развенчивания" — в материале РИА Новости.
Геям вход воспрещен
Церковное бракосочетание совершается только после государственной регистрации брака. Исключения возможны лишь в случае тяжелого заболевания или из-за предстоящего участия в военных или иных действиях, связанных с риском для жизни.
"Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака, вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством", — говорится в документе.
Кроме того, РПЦ запретила венчать людей, уже состоящих в другом браке или ранее состоявших в трех браках (включая гражданские), а также кровных и близких родственников. В брак отец и сын не смогут вступить с матерью и дочерью; не венчают людей, состоящих в разных видах "свойства" (к примеру, свекор не может жениться на теще). О венчании могут забыть и люди, сменившие пол, а также последователи известного режиссера Вуди Аллена, решившие связать себя узами с кем-то из приемных детей.
Браки с иноверцами
А вот вступать в брак с еретиками и раскольниками, враждебными Церкви, православным категорически запрещено. Зато можно венчаться с католиками, верующими древних Восточных церквей, протестантами и старообрядцами. Но при одном условии: детей в таких браках должны воспитывать в православии.
Ну и браки между православными и нехристианами венчать, конечно, тоже нельзя. Хотя к верующим, состоящим в таких браках, Церковь готова проявлять снисхождение, чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать своих детей в православии.
Пить — браку вредить
Среди причин, по которым можно расторгнуть церковный брак, — уход одного из супругов из православия, прелюбодеяние, неспособность одного из супругов к брачному сожитию (вследствие намеренного "самокалечения") или заболевание, которое может нанести непоправимый вред второму супругу или детям.
Расторгнуть церковный брак можно также с алкоголиком или наркоманом, а еще если один из супругов "злонамеренно" оставит другого больше чем на год. Кроме того, муж может развестись с женой, без его согласия сделавшей аборт, а жена — с мужем, принуждавшим ее к аборту.