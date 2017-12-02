РПЦ опасается последствий принятия законопроекта о посмертном донорстве

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Если закон о посмертном донорстве будет принят, то потребуется принимать сразу и подзаконные акты, чтобы исключить возможные преступления, связанные с торговлей органами, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя законопроект о посмертном донорстве.
"Речь идет о том, что вокруг этого вопроса должна быть выстроена правовая защита. Иначе этот закон может породить то, что уже происходит – торговлю человеческими органами, стремление уничтожить живого человека для того, чтобы его тело разобрать на органы. К сожалению, все это происходит. Поэтому нужно с большой ответственностью подходить к подобным решениям. Если принимается закон, то сразу же надо принимать и соответствующие подзаконные акты, которые позволят исключить подобного рода преступления", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Согласно положениям законопроекта, перечень документов, в которые могут быть внесены сведения о согласии или несогласии с посмертным донорством, будет определен правительством. Законопроект уточняет, что человек в течение жизни может изменить свое решение относительно потенциального донорства неограниченное количество раз.