РПЦ опасается последствий принятия законопроекта о посмертном донорстве

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Если закон о посмертном донорстве будет принят, то потребуется принимать сразу и подзаконные акты, чтобы исключить возможные преступления, связанные с торговлей органами, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя законопроект о посмертном донорстве.

Сенаторы в конце октября внесли в Госдуму законопроект, по которому россияне получат право фиксировать свое согласие или несогласие с посмертным изъятием органов.

"Речь идет о том, что вокруг этого вопроса должна быть выстроена правовая защита. Иначе этот закон может породить то, что уже происходит – торговлю человеческими органами, стремление уничтожить живого человека для того, чтобы его тело разобрать на органы. К сожалению, все это происходит. Поэтому нужно с большой ответственностью подходить к подобным решениям. Если принимается закон, то сразу же надо принимать и соответствующие подзаконные акты, которые позволят исключить подобного рода преступления", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Вопрос о фиксации волеизъявления человека на посмертное изъятие органов был поднят на законодательном уровне в 2014 году. Инициатива долго находилась на рассмотрении. Новая редакция законопроекта, внесенная в Госдуму, доработана и учитывает замечания, высказанные ранее министерством здравоохранения и комитетом Госдумы по охране здоровья.

Согласно положениям законопроекта, перечень документов, в которые могут быть внесены сведения о согласии или несогласии с посмертным донорством, будет определен правительством. Законопроект уточняет, что человек в течение жизни может изменить свое решение относительно потенциального донорства неограниченное количество раз.