На Архиерейском соборе обсудили профилактику абортов

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви выразил обеспокоенность тем, что позиция РПЦ по профилактике абортов и выведению их из системы ОМС "не находит понимания" у власти, следует из принятых по итогам заседания постановлений Собора.
В постановлении отмечается, что "дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в целом".
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл ранее подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. По его словам, запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом РПЦ считает целесообразным их вывод из системы ОМС.
По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 миллиона абортов, по этому показателю страна стабильно занимает первое место в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показателям. В бюджете ФОМС на эти цели планируется около 5 миллиардов рублей в год.