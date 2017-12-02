На Архиерейском соборе обсудили профилактику абортов

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви выразил обеспокоенность тем, что позиция РПЦ по профилактике абортов и выведению их из системы ОМС "не находит понимания" у власти, следует из принятых по итогам заседания постановлений Собора.

"Положительно оценивая усилия властей Российской Федерации в сфере защиты материнства и детства, Собор выражает обеспокоенность тем, что позиция Церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений", — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что "дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в целом".

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл ранее подписал обращение, призывающее запретить аборты на территории России, что вызвало острую общественную дискуссию. По его словам, запрет абортов в настоящее время в России невозможен, при этом РПЦ считает целесообразным их вывод из системы ОМС.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что средства, которые могли бы высвободиться из системы ОМС в случае выведения из нее абортов, невелики и не имели бы существенного влияния на бюджет. Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав РФ не поддерживает выведение из системы ОМС абортов, так как эта мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин. Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве, решения которой носят рекомендательный характер, в свою очередь решила отклонить общественную инициативу о выведении абортов из системы ОМС в России.

По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 миллиона абортов, по этому показателю страна стабильно занимает первое место в мире. При этом лишь 3% из них проводится по медицинским и социальным показателям. В бюджете ФОМС на эти цели планируется около 5 миллиардов рублей в год.