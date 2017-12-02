В РПЦ назвали условия для начала диалога с Киевским патриархатом

13:3102.12.2017
(обновлено: 14:40 02.12.2017)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Русская православная церковь до сих пор не исключает начала диалога с самопровозглашенной Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания главы УПЦ КП Филарета Денисенко.
"Архиерейский собор получил письмо, это письмо было рассмотрено, подготовлен известный вам ответ, создана комиссия. Если есть заинтересованность во взаимодействии, значит, последуют соответствующие действия и со стороны так называемого Киевского патриархата. Тогда, возможно, начнется диалог", — сказал Легойда на пресс-конференции по итогам Архиерейского собора.
Он отметил, что не считает нужным как-то комментировать публичные заявления представителей Киевского патриархата.
"Надеемся, что раны, нанесенные и наносимые расколом, сегодня будут уврачованы", — добавил Легойда.
Глава УПЦ КП обратился к Архиерейскому собору с письмом, в котором просил о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.
Однако на следующий день сам Филарет пояснил, что Киевский патриархат никогда не вернется к Москве, сам он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ, а письмо он написал только ради создания автокефальной украинской церкви.
Церковный раскол на Украине продолжается уже четверть века. В 1992 году Филарет, который тогда был митрополитом Киевским и всея Украины, потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Московский патриархат на это не согласился, и Филарет провозгласил так называемый Киевский патриархат, который не признала ни одна из канонических поместных православных церквей. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.
В результате на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.
Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.