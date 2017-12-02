В РПЦ назвали условия для начала диалога с Киевским патриархатом

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и митрополит Смоленский Исидор на пресс-конференции, посвященной итогам работы Архиерейского собора. 2 декабря 2017

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и митрополит Смоленский Исидор на пресс-конференции, посвященной итогам работы Архиерейского собора. 2 декабря 2017

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Русская православная церковь до сих пор не исключает начала диалога с самопровозглашенной Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП), заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания главы УПЦ КП Филарета Денисенко.

"Архиерейский собор получил письмо, это письмо было рассмотрено, подготовлен известный вам ответ, создана комиссия. Если есть заинтересованность во взаимодействии, значит, последуют соответствующие действия и со стороны так называемого Киевского патриархата. Тогда, возможно, начнется диалог", — сказал Легойда на пресс-конференции по итогам Архиерейского собора.

Он отметил, что не считает нужным как-то комментировать публичные заявления представителей Киевского патриархата.

"Надеемся, что раны, нанесенные и наносимые расколом, сегодня будут уврачованы", — добавил Легойда.

Глава УПЦ КП обратился к Архиерейскому собору с письмом, в котором просил о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

Однако на следующий день сам Филарет пояснил, что Киевский патриархат никогда не вернется к Москве, сам он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ, а письмо он написал только ради создания автокефальной украинской церкви.

Церковный раскол на Украине продолжается уже четверть века. В 1992 году Филарет, который тогда был митрополитом Киевским и всея Украины, потребовал автокефалии для Украинской православной церкви. Московский патриархат на это не согласился, и Филарет провозгласил так называемый Киевский патриархат, который не признала ни одна из канонических поместных православных церквей. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.

В результате на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.