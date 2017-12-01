В РПЦ рассказали, в каких случаях можно венчаться до регистрации брака

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Документ о церковном браке, принятый в пятницу Архиерейским собором Русской православной церкви, разрешает совершать венчание до государственной регистрации брака, если одному из супругов предстоит участие в военных или каких-либо иных действиях, связанных с риском для жизни. Полный текст документа опубликован на сайте Московского патриархата.

Документ "О канонических аспектах церковного брака" — первый в современной церковной практике исчерпывающий перечень указаний к заключению и прекращению брака. РПЦ рассматривала документ "О церковном браке" несколько лет.

"Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанных с риском для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна", — говорится в документе.

В ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до государственной регистрации брака, священник может "самостоятельно принять таковое решение с последующим докладом о том епархиальному архиерею".

Согласно документу, РПЦ не разрешает венчать "лиц, ранее состоявших в трех браках (учитываются браки как венчанные, так и не венчанные, но получившие государственную регистрацию), в которых желающий вступить в новый брак состоял после принятия им святого крещения". В документе указан еще ряд случаев, когда не разрешается венчание, в том числе в случае недостижения брачного возраста или осуществления "так называемой смены пола".

"Недопустимо совершение венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон", — отмечается в документе. Кроме того, Архиерейский собор обратил внимание на "недопустимость практики лишения причастия лиц, живущих в невенчанном браке, и отождествления такового брака с блудом".