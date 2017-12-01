В РПЦ ответили на заявления Филарета

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. В отделе внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ отказались комментировать заявления лидера непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета, сделанные им в пятницу на пресс-конференции.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На пресс-конференции в пятницу Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

"Мы не будем подбрасывать хворост в этот костер", — сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сделанные в пятницу заявления Филарета.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.