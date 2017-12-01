Папа Франциск попросил прощения у рохинджа "за равнодушие мира"

ВАТИКАН, 1 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, совершающий апостольскую поездку в Бангладеш, встретился в пятницу в Дакке с группой мусульман-рохинджа, бежавших от преследований в Мьянме, и попросил у них прощения "за равнодушие мира".

"Я рядом с вами, но ситуация очень тяжелая. Прошу у вас прощения за равнодушие мира", — сказал понтифик, обращаясь к беженцам, приглашенным в резиденцию католической архиепархии Дакки.

Как сообщают представители СМИ, сопровождающие Франциска в поездке по Южной Азии, папа Римский лично поприветствовал 16 мусульман, бежавших из мьянманского штата Ракхайн, среди которых было двое детей. Через переводчика он поговорил с каждым из них, пожал рохинджа руки. Во время встречи с понтификом некоторые беженцы не смогли сдержать слез.

Накануне папа Франциск выразил благодарность властям и народу Бангладеш за помощь многочисленным мусульманам-рохинджа, нашедшим приют в этой стране и призвал международное сообщество принять эффективные меры для разрешения острого кризиса.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Беженцы находятся в лагерях для перемещенных лиц на территории Бангладеш. На прошлой неделе Мьянма и Бангладеш подписали протокол об их репатриации. В соответствии с этим документом, процесс репатриации должен начаться в середине января 2018 года.

Папа Франциск совершает в настоящее время свой очередной зарубежный вояж, который завершится 2 декабря. В ходе этой апостольской поездки ранее он уже посетил Мьянму.