В УПЦ МП заявления Филарета назвали "попытками остаться в тренде"

КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич высказал сожаление и назвал ложными заявления главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета Денисенко.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На пресс-конференции в пятницу Филарет заявил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви, и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Филарет Денисенко также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

"Смотрю пресс-конференцию Филарета. Уже делаю вывод: "Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит". Сожалею. Ложь, оправдания, попытки остаться в тренде и т. д. Проблески церковного сознания омрачены мирскими мудрствованиями. Но мы готовы были, протягивали руку, пусть даже в эту руку плюнули, но мы это сделали, как христиане. Насильно в рай не затащишь", — написал Николай Данилевич в Facebook.

"Мы хотим жить в мире с УПЦ МП, но мы будем и дальше захватывать их храмы. Такова суть сказанного Филаретом на пресс-конференции, правда, другими словами, но суть такая же. Парадокс. Абсурд. Обидно", — добавил он позже на своей странице.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.