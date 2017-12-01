Филарет назвал условие для диалога Киевского патриархата с РПЦ

КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко заявил, что Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

"Мы готовы создать комиссию, не отказываемся от диалога, но от какого диалога? От диалога об автокефалии УПЦ, если такой диалог будет, то мы пойдем на него. Если диалог о возвращении в Московский патриархат, то мы не пойдем на диалог, нам он не нужен", — сказал глава УПЦ КП на пресс-конференции в пятницу.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

В 1992 года митрополит Филарет (Денисенко), занимавший ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году избранный местоблюстителем патриаршего престола, не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, сначала потребовал для нее автокефалии. Не получив на это согласия, Филарет создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.