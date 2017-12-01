Киевский патриархат никогда не вернется в РПЦ, заявил Филарет

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Украинская православная церковь Киевского патриархата никогда не вернется в Московский патриархат, заявил глава УПЦ КП Филарет.

"Потому что мы имеем свое государство", — сказал он на пресс-конференции.

Филарет также отметил, что предложил Архиерейскому собору РПЦ примирение ради создания автокефальной украинской православной церкви. Однако его обращение было неверно истолковано.

Собор, пояснил он, решил, что УПЦ КП хочет вернуться в Московский патриархат. "Не мы, а они хотят, чтобы мы вернулись", — подчеркнул Филарет. Лидер самопровозглашенной церкви указал, что не согласовывал с украинскими властями письмо патриарху Кириллу.

"Я с государственной властью не обсуждаю никаких вопросов", — заявил Филарет.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором говорится о просьбе Филарета восстановить "молитвенное и евхаристическое общение". Собор посчитал письмо шагом к преодолению церковного раскола на Украине и создал комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат.

В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.