Филарет объяснил, зачем обратился к Архиерейскому собору РПЦ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. Архивное фото

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ в предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

"Мы заинтересованы в автокефалии всей украинской церкви. Ради создания на Украине единой поместной православной церкви мы пошли на это примирение", — заявил Филарет на пресс-конференции в Киеве в пятницу.