МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российский разработчик Михаил Янчиков получил премию европейских раввинов, вручаемой лучшим социальным IT-проектам, за создание приложения, позволяющего диагностировать болезни Альцгеймера и Паркинсона, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета раввинов Европы.

В этом году призовой фонд CER-Prize (название премии) составил 60 тысяч евро. Церемония награждения, которую возглавил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, прошла в Хельсинки.

"Мы приняли решение обращать особое внимание на проекты, направленные непосредственно на спасение человеческой жизни, здоровья и улучшения качества человеческой жизни. Мы живем в непростое и достаточно опасное время. При этом наше время – это время технологий и прогресса. И тот факт, что IT-технологии могут стать реальным подспорьем в вопросе сохранении здоровья, спасения жизни, помощи людям с ограниченной ответственностью – не может не радовать", — отметил раввин Гольдшмидт.

Приложение EyeMove россиянина Михаила Янчикова заняло второе место. Ему был вручен сертификат на 18 тысяч евро.

"Приложение работает очень просто. Мы на экране показываем зрительные стимулы (появляются и исчезают точки) и в этот момент записываем движения глаз с помощью основной камеры телефона. По этой причине для нашего приложения необходима камера, способная записывать не менее 240 кадров в секунду. Затем происходит анализ времени реакции, времени движения и так далее. После этого диагностика пользователя сравнивается с нормой и патологией", — рассказывает Янчиков о своей разработке.

"Причиной создания приложения стала личная история. Моя бабушка страдала "старческим склерозом", так у нас называют болезнь Альцгеймера. И я видел, как взрослый человек превращается в беспомощного ребенка. Поэтому и появилась идея сделать простое решение, которое поможет проверить вашего родственника за несколько минут, не выходя из дома. А уже в дальнейшем, при необходимости, связываться с необходимым врачом", — делится он.

В России создатели приложения сотрудничают с Научным Центром Неврологии и Первым медицинским университетом. При этом создатели программы не планируют ограничиваться только российским рынком. По словам Янчикова, сейчас ведутся переговоры о возможности создания зарубежной версии, для распространения в таких странах как Великобритания, Люксембург и Чили.

© Фото : предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы Вручение CER-Prize россиянину Михаилу Янчикову © Фото : предоставлено пресс-службой Совета раввинов Европы Вручение CER-Prize россиянину Михаилу Янчикову

Кроме того, призом европейских раввинов отмечены создатели приложения и интернет-сообщества для слепых и слабовидящих людей (Дания) и израильское приложение которое позволяет попросить о неотложной медицинской помощи со стороны добровольцев-медиков.

"CERPrize – это премия, которая призвана поддержать начинающих бизнесменов и их стартапы. Однако, не любым потенциально успешным проектам, а тем, которые направлены на улучшение мира и помощь людям. Смотрим на те проекты, в которых наиболее ярко выражен важнейший принцип иудаизма "Тикун Олам" — улучшение мира. При этом, мы не смотрим на уровень дохода и существующий успех компании участника; не смотрим на его национальность и вероисповедание и принимаем заявки как из Европы, так и из Израиля и России. Единственное и главное, на что мы ставим акцент — количество добра, заключенного в этом проекте", — объясняет смысл премии раввин Гольдшмидт.