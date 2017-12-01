МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета пока не планируется, сообщил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В свою очередь глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент отметил, что "очень важно сейчас найти возможность переступить через какие-то взаимные обвинения и упреки, убрать всю риторику ненависти из нашего дискурса". По его словам, в таком случае будет "открыт путь для решения сложной проблемы" церковного раскола.
Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.