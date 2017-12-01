Патриарх Кирилл в ближайшее время на планирует встречаться с Филаретом

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета пока не планируется, сообщил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Пока такая встреча не планируется, поскольку с нашей стороны создана комиссия для ведения переговоров со структурой, возглавляемой бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом… Если переговоры будут успешны, конечно мы сможем думать и о дальнейших шагах", — сказал митрополит Иларион.

В свою очередь глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Ирпенский Климент отметил, что "очень важно сейчас найти возможность переступить через какие-то взаимные обвинения и упреки, убрать всю риторику ненависти из нашего дискурса". По его словам, в таком случае будет "открыт путь для решения сложной проблемы" церковного раскола.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенной УПЦ КП о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.