Опубликован полный текст письма Филарета к РПЦ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет во время молебна в рамках крестного хода Украинской православной церкви в Киеве. 28 июля 2016

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Опубликовано письмо главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета к патриарху Кириллу и епископам РПЦ. Полный текст обнародовал пресс-секретарь церкви Евстратий Зоря.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором говорится о просьбе Филарета восстановить "молитвенное и евхаристическое общение". Собор посчитал письмо шагом к преодолению церковного раскола на Украине и создал комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

Архиепископ Евстратий заявил, что послание было написано по просьбе Московского патриархата.

В нем отмечается, что Филарет хочет "прекратить разделения и распри между православными христианами". Он призвал патриарха Кирилла и епископат РПЦ покончить с противостоянием и отменить решения о прещениях (церковное дисциплинарное наказание) и отлучениях.

Филарет выразил надежду на то, что РПЦ и дальше будет делать шаги "необходимые для блага православия". Лидер УПЦ КП добавил, что "огорчения и раздоры омрачили" отношения между православными в двух странах.

"И я, как ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем", — продолжил он.

Письмо от 16 ноября завершается словами "с любовью во Христе — ваш собрат Филарет". На нем стоит его подпись.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающий ее административную независимость. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат.

В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.