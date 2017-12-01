В УПЦ МП отметили мужество Филарета, извинившегося за раскол на Украине

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич отметил мужество главы не признанного мировым православием "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, попросившего у Русской православной церкви прощения, и выразил надежду на преодоление раскола на Украине.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях". Филарет Денисенко написал письмо, в котором попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

"В его ситуации это мужественный, а, следовательно, и позитивный шаг. Очевидно, что Филарет приближается к закату своей жизни, а перед лицом вечности теряют свою привлекательность любые амбиции, должности, почести и даже обиды", — приводятся на сайте УПЦ МП слова члена специальной комиссии для переговоров с КП, заместителя председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича.

По его словам, сам факт обращения свидетельствует о том, что Филарет "осознает, что учинил раскол, и что анафема все-таки "работает".

"Анафема на Филарета была наложена по конкретным причинам, а именно за учинение раскола. Так вот, когда раскол будет преодолен, соответственно, исчезнет причина, по которой была наложена анафема. Тогда ее и снимут. Иными словами следует думать, что позиция Собора РПЦ состоит в том, что снятие анафемы с Филарета должно быть следствием преодоления раскола, и вряд ли условием или началом на этом пути", — подчеркнул представитель УПЦ.

При этом он призвал сдержанно отнестись к перспективам преодоления раскола и выразил надежду, что Филарет "не поддастся давлению радикальных и националистических сил, которых много в его структуре, а также не слушал власть имущих, советы которых однажды его уже увели в раскол в начале 1990-х".