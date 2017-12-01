В РПЦ надеются, что диалог с КП поможет предотвратить захват храмов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предложение о диалоге со стороны главы непризнанного Киевского патриархата Филарета Денисенко может повлечь за собой прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из храмов, считает заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Хотелось бы, чтобы для диалога была создана благоприятная почва. Нужно прекращение враждебной риторики. Нужно прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих из храмов", — заявил в интервью РИА Новости Балашов, который вошел в состав учрежденной комиссии РПЦ.
На вопрос о том, прекратятся ли эти попытки после письма Филарета, собеседник агентства отметил, что в Русской православной церкви исходят из того, что предложение о диалоге, с которым к ней обратились представители КП, "предполагает готовность отказаться от таких действий по отношению к Украинской православной церкви, которые практиковались в прошлом".
В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко), занимавший ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году избранный местоблюстителем патриаршего престола, не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, сначала потребовал для нее автокефалии. Не получив на это согласия, Филарет создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.