В РПЦ надеются, что диалог с КП поможет предотвратить захват храмов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Предложение о диалоге со стороны главы непризнанного Киевского патриархата Филарета Денисенко может повлечь за собой прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из храмов, считает заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу главы самопровозглашенного Киевского патриархата о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях". Филарет Денисенко написал письмо, в котором попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

"Хотелось бы, чтобы для диалога была создана благоприятная почва. Нужно прекращение враждебной риторики. Нужно прекращение насильственных действий и попыток изгнания верующих из храмов", — заявил в интервью РИА Новости Балашов, который вошел в состав учрежденной комиссии РПЦ.

На вопрос о том, прекратятся ли эти попытки после письма Филарета, собеседник агентства отметил, что в Русской православной церкви исходят из того, что предложение о диалоге, с которым к ней обратились представители КП, "предполагает готовность отказаться от таких действий по отношению к Украинской православной церкви, которые практиковались в прошлом".

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко), занимавший ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году избранный местоблюстителем патриаршего престола, не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, сначала потребовал для нее автокефалии. Не получив на это согласия, Филарет создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.