УПЦ заявила о готовности к диалогу с РПЦ об автокефалии

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) готова к диалогу с Русской православной церковью с целью признания ее автокефалии, а не воссоединения, говорится в заявлении УПЦ КП.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) написал письмо в котором попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине. По словам председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона это письмо было воспринято членами Архиерейского собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении раскола, для ведения переговоров собором была сформирована комиссия.

Однако в УПЦ КП заявили, что в письме Филарет не просил о воссоединении церквей. По словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, — это о признании Москвой автокефалии Украинской церкви, ни о каком покаянии или возвращении в состав РПЦ не может быть и речи.

В заявлении УПЦ КП, обнародованном на сайте церкви, говорится, что Филарет написал письмо "по просьбе, высказанной от имени и по поручению патриарха Кирилла" и рассчитывал, что оно станет шагом к признанию РПЦ автокефалии Киевского патриархата.

"Следует отметить, что в письме речь не идет о "просьбе" патриарха Филарета — он "призывает" своих адресатов признать изначально недействительными те решения, которые Московскому Патриархату мешают восстановить молитвенное единство с Поместной УПЦ — Киевским Патриархатом. После такого решения патриарх Филарет надеется на решение РПЦ признать автокефалию УПЦ", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Филарет не считает себя виновным в расколе церкви на Украине, а потому не намерен в этом каяться.

"В Киевском Патриархате приветствуют желание со стороны Московского Патриархата вести диалог. Однако целью такого диалога не может быть ни "покаяние" перед РПЦ, ни административное присоединения к ней в любой форме. Единственной конечной целью такого диалога УПЦ КП видит исключительно признание автокефалии поместной УПЦ, Киевского Патриархата, и объединение украинского православия. Поэтому Священный Синод УПЦ КП на ближайшем заседании рассмотрит желание РПЦ вести диалог и примет соответствующее решение", — отмечается в заявлении.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.