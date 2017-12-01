Пресс-секретарь УПЦ: Филарет действительно написал письмо патриарху Кириллу

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет действительно написал письмо на имя главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла и епископата РПЦ, его целью было "возобновить возможность молитвенного единения", сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.
Однако в УПЦ КП заявили, что в письме Филарет не просил о воссоединении церквей. По словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, — это о признании Москвой автокефалии Украинской церкви, ни о каком покаянии или возвращении в ее состав не может быть и речи.
Позже Евстратий Зоря также обнародовал на своей странице в Facebook копию письма от 16 ноября в котором Филарет говорит о желании "восстановить евхаристическое и молитвенное общение" и о призыве принять решения для завершения "существующего противостояния".
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквями мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.