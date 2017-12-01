Пресс-секретарь УПЦ: Филарет действительно написал письмо патриарху Кириллу

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет действительно написал письмо на имя главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла и епископата РПЦ, его целью было "возобновить возможность молитвенного единения", сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине. По словам председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона это письмо было воспринято членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении раскола, для ведения переговоров собором была сформирована комиссия.

Однако в УПЦ КП заявили, что в письме Филарет не просил о воссоединении церквей. По словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, — это о признании Москвой автокефалии Украинской церкви, ни о каком покаянии или возвращении в ее состав не может быть и речи.

Позже Евстратий Зоря также обнародовал на своей странице в Facebook копию письма от 16 ноября в котором Филарет говорит о желании "восстановить евхаристическое и молитвенное общение" и о призыве принять решения для завершения "существующего противостояния".

"Речь идет о том, чтобы РПЦ "вменила яко не бывшие" все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ-КП. То есть, чтобы признала их недействительными с самого начала. Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют", — пояснил суть письма архиепископ Евстратий Зоря.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквями мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.