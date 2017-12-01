Письмо Филарета: чем завершится церковный раскол на Украине

Второй день Архиерейского собора завершился сенсацией. РПЦ заявила, что получила письмо от главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко с предложением "о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе". Иными словами, Денисенко предложил примириться, дабы преодолеть длящийся более четверть века раскол на Украине. О том, что ждет миллионы украинских верующих, – в материале РИА Новости.
"Прошу прощения"
Довольно скудные выдержки из письма были опубликованы в постановлении Архиерейского собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета". В них Филарет просит отменить все решения, "в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".
В итоге Филарет решил воспользоваться случаем и при поддержке украинских властей и националистов создал "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что в 1992 году был лишен РПЦ духовного сана. В 1995 году он становится самопровозглашенным "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". Спустя два года РПЦ окончательно предала "нераскаявшегося монаха Филарета" анафеме.
"Освященный Архиерейский собор, радея о заблудших, вовлеченных в раскол бывшим монахом Филаретом, напоминает всем, дерзающим иметь с ним общение в молитвах, о том, что, по святым канонам, и они, в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от Церкви", — говорилось в церковном акте об отлучении.
Скорее всего, именно об этих "прещениях" говорил Филарет в упомянутом в четверг письме. Его письмо завершается так: "Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем".
Неожиданное письмо
Архиерейский собор РПЦ назвал письмо Филарета "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом. Десять лет назад представители УПЦ Московского патриархата отказали президенту Виктору Ющенко в обсуждении вместе с "Киевским патриархатом" вопроса "преодоления раскола в украинском православии и создания единой поместной Церкви". Да и в целом недавние обвинения со стороны представителей КП в адрес Украинской церкви в "сотрудничестве" с Кремлем лишь укрепили уверенность в том, что церковный раскол на Украине – это надолго.
В РПЦ в ответ на вопрос РИА Новости о подлинности письма выразили уверенность, что это реальный документ. "Мы ведем речь о реально существующем письме, которое я держал в руках, с подписью бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета", — развеивает все подозрения заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Да и сам факт создания РПЦ комиссии, большинство которой составляют архиереи УПЦ МП, подтверждает подлинность послания Филарета.
"Без покаяния"
Возникает еще один вопрос: а насколько искренен в своих намерениях Филарет? Ведь именно он в 1992 году поклялся епископам РПЦ не допустить церковного раскола на Украине, а потом нарушил клятву.
"Как такового покаяния (в обнародованных цитатах письма – прим. ред.) за конкретные грехи я в этом обращении не вижу. Он должен засвидетельствовать искренность своего покаяния, а не просто так выразить свое желание взаимно простить все друг другу", — отметил Петрушко.
Если Филарет Денисенко, добавил эксперт, ясно обозначит, что кается в грехе раскола, и призовет всех, кто ушел за ним в раскол, вернуться к матери-Церкви, — только это будет достаточным основанием для снятия с него прещений и для примирения его с Церковью.
Однако все это лишь предположения. Возможно, ответы на многие вопросы появятся в пятницу днем, когда Филарет даст в Киеве пресс-конференцию. Тогда же, как ожидается, будет опубликован полный текст его обращения к РПЦ.
"Отказ от насилия"
Теперь, похоже, появился реальный шанс все исправить. "После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", — говорится в постановлении Архиерейского собора 2017 года.
"Решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине", — заявляют архиереи РПЦ.
Сейчас трудно спрогнозировать сроки возможного церковного примирения на Украине. Как и то, все ли приходы сегодняшнего "Киевского патриархата" (их почти пять тысяч) примкнут к УПЦ МП, насчитывающей более чем 12 тысяч общин. Можно предположить, что впоследствии единая Украинская церковь либо останется самоуправляемой частью Московского патриархата, либо получит автокефалию, заняв место в списке поместных православных церквей мира.