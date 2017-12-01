Письмо Филарета: чем завершится церковный раскол на Украине

Второй день Архиерейского собора завершился сенсацией. РПЦ заявила, что получила письмо от главы самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко с предложением "о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе". Иными словами, Денисенко предложил примириться, дабы преодолеть длящийся более четверть века раскол на Украине. О том, что ждет миллионы украинских верующих, – в материале РИА Новости.

"Прошу прощения"

Довольно скудные выдержки из письма были опубликованы в постановлении Архиерейского собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета". В них Филарет просит отменить все решения, "в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".

После смерти патриарха Пимена в 1990 году тогда еще легитимный митрополит Киевский и всея Украины Филарет очень надеялся занять патриарший престол. Однако Поместный собор РПЦ тайным голосованием избрал митрополита Ленинградского Алексия. Эти события проходили на фоне роста националистического движения на Украине, действовавшего под лозунгом "Самостийную церковь самостийной державе".

В итоге Филарет решил воспользоваться случаем и при поддержке украинских властей и националистов создал "Украинскую православную церковь Киевского патриархата", за что в 1992 году был лишен РПЦ духовного сана. В 1995 году он становится самопровозглашенным "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". Спустя два года РПЦ окончательно предала "нераскаявшегося монаха Филарета" анафеме.

"Освященный Архиерейский собор, радея о заблудших, вовлеченных в раскол бывшим монахом Филаретом, напоминает всем, дерзающим иметь с ним общение в молитвах, о том, что, по святым канонам, и они, в случае если не прервут такового общения, подлежат отлучению от Церкви", — говорилось в церковном акте об отлучении.

Скорее всего, именно об этих "прещениях" говорил Филарет в упомянутом в четверг письме. Его письмо завершается так: "Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем".

Неожиданное письмо

Архиерейский собор РПЦ назвал письмо Филарета "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом. Десять лет назад представители УПЦ Московского патриархата отказали президенту Виктору Ющенко в обсуждении вместе с "Киевским патриархатом" вопроса "преодоления раскола в украинском православии и создания единой поместной Церкви". Да и в целом недавние обвинения со стороны представителей КП в адрес Украинской церкви в "сотрудничестве" с Кремлем лишь укрепили уверенность в том, что церковный раскол на Украине – это надолго.

Поэтому поначалу некоторые опрошенные РИА Новости эксперты выразили сомнение в подлинности письма. Политолог Виталий Лейбин посчитал его "провокацией с непонятной целью". А историк Церкви Владислав Петрушко и вовсе выразил опасения, что личность Филарета могут использовать в своих играх некие политические силы. Достаточно вспомнить факт тесного общения Филарета с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

В РПЦ в ответ на вопрос РИА Новости о подлинности письма выразили уверенность, что это реальный документ. "Мы ведем речь о реально существующем письме, которое я держал в руках, с подписью бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета", — развеивает все подозрения заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Да и сам факт создания РПЦ комиссии, большинство которой составляют архиереи УПЦ МП, подтверждает подлинность послания Филарета.

"Без покаяния"

Возникает еще один вопрос: а насколько искренен в своих намерениях Филарет? Ведь именно он в 1992 году поклялся епископам РПЦ не допустить церковного раскола на Украине, а потом нарушил клятву.

"Как такового покаяния (в обнародованных цитатах письма – прим. ред.) за конкретные грехи я в этом обращении не вижу. Он должен засвидетельствовать искренность своего покаяния, а не просто так выразить свое желание взаимно простить все друг другу", — отметил Петрушко.

Если Филарет Денисенко, добавил эксперт, ясно обозначит, что кается в грехе раскола, и призовет всех, кто ушел за ним в раскол, вернуться к матери-Церкви, — только это будет достаточным основанием для снятия с него прещений и для примирения его с Церковью.

Однако все это лишь предположения. Возможно, ответы на многие вопросы появятся в пятницу днем, когда Филарет даст в Киеве пресс-конференцию. Тогда же, как ожидается, будет опубликован полный текст его обращения к РПЦ.

"Отказ от насилия"

Как в РПЦ, так и в УПЦ постоянно говорили о том, что раскол преодолеть возможно. Но с одним условием: если сторонники "Киевского патриархата" вернутся в Церковь. "Это может свершиться только путем возвращения наших братьев, уклонившихся в раскол, а не некоего слияния раскольников с канонической церковью по итогам торга. Украинская церковь таких сделок заключать не будет", — отмечал еще в 2014 году председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда.

Теперь, похоже, появился реальный шанс все исправить. "После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", — говорится в постановлении Архиерейского собора 2017 года.

"Решительный отказ от насилия и захвата храмов, отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине", — заявляют архиереи РПЦ.

Сейчас трудно спрогнозировать сроки возможного церковного примирения на Украине. Как и то, все ли приходы сегодняшнего "Киевского патриархата" (их почти пять тысяч) примкнут к УПЦ МП, насчитывающей более чем 12 тысяч общин. Можно предположить, что впоследствии единая Украинская церковь либо останется самоуправляемой частью Московского патриархата, либо получит автокефалию, заняв место в списке поместных православных церквей мира.