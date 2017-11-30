В РПЦ уверены в подлинности направленного ей письма Филарета

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви заявили, что письмо, полученное от бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета Денисенко с предложением примириться и преодолеть церковный раскол на Украине, реальное и подписано им самим. При этом в РПЦ заявили, что не отвечают за интерпретации в СМИ содержания письма и рекомендуют читать полный текст определения Архиерейского собора на сайте Церкви.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене "всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях". "Прошу прощения во всем, чем согрешил, — словом, делом и всеми моими чувствами, — и также от сердца искренне прощаю всем", — приводит собор отрывок из его письма. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом. В свою очередь, пресс-секретарь КП архиепископ Евстратий Зоря заявил, что никакого обращения к РПЦ о покаянии или возвращении в ее состав не может быть и речи.

"Мы ведем речь о реально существующем письме, которое я держал в руках, с подписью бывшего митрополита бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета", — заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, который вошел в состав учрежденной собором РПЦ комиссии.

Он отметил, что Церковь не может отвечать за ту интерпретацию, которую "некоторые СМИ дают определению Архиерейского собора" (якобы Филарет попросил о помиловании, что и опровергает Зоря – ред.).

Собеседник агентства подчеркнул, что полный текст определения Архиерейского собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета" опубликован на официальном сайте Русской православной церкви.

"Я рекомендовал бы внимательно читать его всем, кто заинтересован в реальном преодолении раскола, последствия которого весьма болезненно сказываются на состоянии гражданского мира в Украине и на взаимоотношениях между нашими братскими народами", — добавил представитель Русской церкви.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В 1992 года митрополит Филарет (Денисенко), занимавший ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году избранный местоблюстителем патриаршего престола, не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, сначала потребовал для нее автокефалии. Не получив на это согласия, Филарет создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала. В 1997 году РПЦ предала Филарета и его сторонников анафеме.