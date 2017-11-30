РПЦ восприняла обращение Филарета как шаг к преодолению раскола на Украине

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Архиерейский собор РПЦ дал оценку письму лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" с просьбой помиловать его и вернуть обратно в лоно РПЦ.

"Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью", — говорится в определении собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета".

"После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства", — говорится в решении собора РПЦ.

В 1992 года митрополит Филарет (Денисенко) занимал ранее Киевскую кафедру, а после кончины патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году был избран местоблюстителем патриаршего престола. Не удовлетворившись предоставленной Украинской церкви независимостью и самостоятельностью в управлении в составе Московского патриархата, Филарет сначала потребовал для нее автокефалии, а не получив на это согласия, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных Церквей его легитимность не признала.