Лидер непризнанного Киевского патриархата попросил прощения у РПЦ

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол на Украине.

Его слова приводятся в тексте определения Архиерейского собора "Об обращении бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета". Он просит восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, состоящими в украинском церковном расколе и отменить все решения, в том числе "о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".

Письмо завершается словами: "Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и также от сердца искренне прощаю всем".

В свою очередь, на Архиерейском соборе РПЦ положительно оценили стремление непризнанного Киевского патриархата к преодолению раскола и постановили создать комиссию для переговоров с его членами.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), самоуправляемая церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В 1992 года митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала. 21 февраля 1997 года Архиерейский Собор РПЦ отлучил Филарета от церкви и предал анафеме.