В Московской патриархии разъяснили статус УПЦ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Архиерейский собор прописал в уставе РПЦ, что центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Киеве. При этом в самом патриархате пояснили, что УПЦ по-прежнему остается его самоуправляемой частью.

"Принятые Архиерейским собором изменения в устав носят скорее технический характер, поскольку положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения", — заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, положение об Украинской православной церкви вынесли в отдельную главу, однако это не повлияет на ее статус.

Особый статус

Подчеркнуть особый статус УПЦ на Архиерейском соборе попросил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом. Они игнорируют особый статус Украинской православной церкви, обусловленный Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 1990 года, и при этом ссылаются на ныне действующий Устав Русской православной церкви", — сказал он.

По словам митрополита, подчеркнуть особый статус УПЦ необходимо для того, чтобы избежать "дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев".

Изменения в уставе

В действующем уставе статус Украинской православной церкви прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви". Как отметил Онуфрий, этот пункт "не в полной мере отображает Определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Киевский митрополит предложил создать отдельную главу под названием "Украинская православная церковь". Предложение митрополита приняли единогласно.

В устав также внесли уточнение, согласно которому Общецерковный суд имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме УПЦ. С этого момента он будет именоваться "Высшим общецерковным судом". Теперь решения по делам представителей духовенства УПЦ, нарушивших церковные каноны, будет принимать руководство Украинской православной церкви, а не патриарх Московский, как раньше. При этом конечной апелляционной инстанцией остается Архиерейский собор РПЦ.

Помешать антицерковным законам на Украине

По мнению ведущего научного сотрудника и руководителя Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романа Лункина, поправки помогут избежать принятия антицерковных законопроектов в Раде.

"Безусловно, это не меняет административное устройство УПЦ — все остается так, как есть. Но меняется восприятие УПЦ, по крайней мере, сделана такая попытка. Кроме того, это может помочь избежать обвинения УПЦ в том, что ее центр находится в "стране агрессоре", как указано в законопроектах Рады. Это такой разумный политический шаг, чтобы избежать этого", — отмечает Лункин.

По его мнению, данным изменениям в уставе поспособствовало непростое положение УПЦ в стране. При этом на самом деле "нет никаких свидетельств" о том, что Московский патриархат действительно вмешивался во внутренние дела Украинской церкви.

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

Архиерейский собор

Архиерейский собор — собор епископов, который созывают для обсуждения и решения вопросов и дел вероучения, религиозной жизни, нравственных вопросов, а также устройства церковной жизни. Обычно он проходит раз в несколько лет.

На открытии Архиерейского собора в московском храме Христа Спасителя с программным докладом выступил патриарх Кирилла. Он подвел итоги деятельности Церкви за минувшие годы и обозначил темы для дальнейшего обсуждения.

На собор приехали иерархи из всех российских и зарубежных епархий РПЦ. По числу участников он стал рекордным: по данным пресс-службы патриарха, на него зарегистрировались 347 архиереев. Собор приурочен к вековому юбилею большого Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов, который проходил в разгар революционных событий и предшествовал началу массовых репрессий против священнослужителей. Главным решением Поместного собора сто лет назад стало восстановление патриаршества на Руси после более чем двухсотлетнего синодального периода (когда Церковь не имела лидера в лице патриарха и была подчинена государственной власти).

В пятницу на Архиерейском соборе впервые выступит президент Владимир Путин.