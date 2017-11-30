УПЦ намерена защищать права верующих на Украине на паспорта без биометрии

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Украинская православная церковь (Московского патриархата) будет внимательно следить за развитием ситуации с биометрическими паспортами нового образца, вводимыми на Украине, и сделает все, чтобы они не стали обязательными для ее прихожан, заявил в четверг журналистам глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.

Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой предусмотреть альтернативу обязательным биометрическим паспортам. Как отмечалось в соответствующих заявлениях УПЦ, большая часть православных верующих считает, что принятие и использование электронных документов является "греховным действием, равноценным отречению от Христа", хотя это не соответствует церковному учению.

Миграционная служба Украины в ответ сообщила, что бумажные паспорта всех видов будут действовать до срока завершения их действия, однако при получении новых паспортов с 14-летнего возраста, при потере или продлении действия паспорта, государственные органы будут выдавать только пластиковые карты с электронным носителем.

"Церковь старается заботиться о всех своих верных чадах. Если религиозная совесть людей не может принять способы идентификации, которые предлагаются, государство обязано обеспечить им альтернативу", — подчеркнул епископ.

По его словам, сегодня украинские политики заняты только тем, что разъединяют страну и "делают все" для того, чтобы конфликты усугублялись. Но для УПЦ (МП) важно единство всех верующих, отметил епископ Ирпенский, нельзя ставить вне Церкви значительную их часть.

В УПЦ будут внимательно следить за развитием ситуации. "Сейчас новые паспорта только появляются, есть трудности с их созданием и производством, но когда этот вопрос встанет на повестку дня, конечно, будем всеми способами защищать права верующих", — сказал глава синодального отдела.