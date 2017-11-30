МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) остается самоуправляемой частью Московского патриархата, внесенные изменения в устав РПЦ носят технический характер, заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Как ранее сообщалось, Архиерейский собор отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Киеве

"Принятые Архиерейским собором изменения в устав носят скорее технический характер, поскольку положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения", — сказал Волков.

По его словам, "теперь положение об Украинской православной церкви вынесено в отдельную главу, что, впрочем, никак не меняет ее статус — она была и остается самоуправляемой частью Русской православной церкви".

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В действующем уставе РПЦ статус Украинской православной церкви прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви". Как отметил митрополит Онуфрий, указанный пункт "не в полной мере отображает определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Киевский митрополит в связи с этим, в частности, предложил создать отдельную главу устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь". В текстовой трансляции заседания Архиерейского собора говорится о том, что предложение митрополита Онуфрия "принято единогласно".