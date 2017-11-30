РПЦ официально зафиксировала независимый статус Украинской церкви

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Архиерейский собор отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления УПЦ Московского патриархата находится в Киеве.

"Указано, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве…. В Уставе зафиксировано то, что было на практие", — говорится в текстовой трансляции заседания Архиерейского собора, которую по согласованию с Московской патриархией осуществляет церковный портал Prichod.ru.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

В действующем уставе РПЦ статус Украинской православной церкви прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви". Как отметил митрополит Онуфрий, указанный пункт "не в полной мере отображает Определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Киевский митрополит в связи с этим, в частности, предложил создать отдельную главу устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь".

В текстовой трансляции заседания Архиерейского собора говорится о том, что "предложение Блаженнейшего (митрополита Онуфрия – ред.) принято единогласно".

Кроме того, в устав РПЦ внесено уточнение, что Общецерковный суд имеет юрисдикцию во всей Русской церкви, кроме УПЦ. Общецерковный суд теперь будет именоваться "Высшим общецерковным судом". Отныне решения по делам представителей духовенства УПЦ, нарушивших церковные каноны, будут утверждаться только руководством Украинской православной церкви, а не патриархом Московским, как было ранее. При этом, конечной апелляционной инстанцией остается Архиерейский собор РПЦ.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).