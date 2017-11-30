В РПЦ объяснили, что понимают под "ритуальным убийством" Николая II

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. РПЦ понимает под "ритуальным убийством" царской семьи исключительно "революционное, большевистское возмездие", с руководством еврейской общины России нет никаких недопониманий в связи с этим, заявил в четверг секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы "екатеринбургских останков" епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Епископ Тихон заявил в понедельник, что значительная часть членов патриаршей комиссии не имеет сомнений в ритуальном характере убийства царской семьи. Появление версии о ритуальном убийстве царской семьи вызвало большой резонанс. Так, в Федерации еврейских общин России (ФЕОР) выразили озабоченность рассмотрением этой версии.

Сам Тихон (Шевкунов) позже пояснил РИА Новости, что "убийство царя и его семьи… было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение". По его мнению, лица, причастные к расстрелу, видели в нем индивидуальный смысл, "в зависимости от личных культурных, политических, классовых, национальных и каких угодно позиций".

"Я имел разговор с руководителем крупнейшей еврейской общины России Александром Моисеевичем Бородой (президент Федерации еврейских общин России — ред.), он мне позвонил, я объяснил ему нашу позицию, и, насколько я понимаю, он абсолютно удовлетворен был этим разговором и объяснением, что просто все передернуто", — сказал Шевкунов на брифинге в перерыве заседания Архиерейского собора РПЦ.

Как пояснил Шевкунов, на конференции "говорили о революционном ритуале, о символизме, говорили о ритуальном большевистском возмездии", и в данном случае нет никакого национального или религиозного контекста.

Он подчеркнул, что вся экспертная комиссия "глубоко возмущена отвратительными попытками обвинить нас в ксенофобии и антисемитизме". "Русская православная церковь является гарантом межрелигиозного мира в России, и то, что сейчас происходит, мы воспринимаем не иначе, как самую мерзкую и подлую провокацию", — сказал епископ Тихон.

Он также отметил, что в РПЦ "с изумлением" наблюдают за публикациями в СМИ по теме экспертиз останков семьи императора Николая II, и заверил, что итогом расследования станет только полноценный документальный материал.

"Мы должны представить и Церкви, и обществу только полноценный документальный материал. Ничего другого мы не принимаем. Ничего надуманного, ничего высосанного из пальца", — сказал епископ в четверг на брифинге.

Он назвал домыслы, сопровождающие расследование, "фактором госпитализации общества" и заверил, что в связи с происходящим РПЦ отвергает возможность принятия "любых априорных решений".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.