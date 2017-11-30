МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 300 тысяч украинцев направили властям страны подписи в защиту Украинской православной церкви Московского патриархата перед антицерковными инициативами Верховной рады, заявил на Архиерейском соборе РПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

"Ввиду дискриминационного характера по отношению к Украинской православной церкви, возможность принятия указанных законопроектов вызвало серьезную обеспокоенность среди верующих нашей Церкви. В наш адрес поступило более трехсот тысяч подписей в защиту УПЦ", — сообщил в четверг предстоятель Украинской церкви.

Законопроекты Рады, в случае их принятия, как подчеркнул митрополит, "узаконят схемы рейдерского захвата храмов УПЦ, нарушат принцип автономности, право на свободу вероисповедания, приведут к дискриминации верующих граждан Украины по религиозному признаку".

Украинская православная церковь, подчеркнул он, неоднократно отмечала опасность этих законопроектов, которые "имеют не только антицерковный, но и антигосударственный и антинародный характер, и их принятие может привести к религиозной вражде, кровопролитию на религиозной почве, дискриминации и нарушению свободы совести и вероисповедания".

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). КВ УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.