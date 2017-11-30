Митрополит Онуфрий заявил о необходимости обозначить особый статус УПЦ

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом. Они игнорируют особый статус Украинской православной церкви, обусловленный Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 1990 года, и при этом ссылаются на ныне действующий Устав Русской православной церкви", — сказал митрополит Онуфрий.

Поэтому сегодня, отметил он, "во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви, выделив его в Уставе Русской православной церкви".

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). КВ УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В свою очередь власти Украины призывают к созданию в стране единой "автокефальной" (независимой) украинской церкви.