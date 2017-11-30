МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов сравнил поступок депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее решившей вернуть когда-то врученную ей награду вместе с "дворянскими титулами", с ситуацией вокруг Николая II в 1917 году, когда многие отрекались от почестей царя.
Орден от главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны был вручен в 2014 году. Поклонскую также возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы. В четверг депутат заявила, что приняла решение вернуть главе Российского императорского дома в изгнании когда-то врученную ей награду вместе с присвоенными "дворянскими титулами". По ее словам, причиной для этого решения послужила позиция Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова, которые, в целом отрицательно оценивая фильм "Матильда", выступили против его запрета.
"Не впервые кто-то отказывается от наград Романовых. В 1917 году огромное количество людей, которые тоже считали, что государь поступает неправильно, отреклись от него, его наград и почестей, вели себя точно таким же образом. Но это свидетельствует о печальном духовном и умственном состоянии людей, которые отказываются", — сказал Закатов РИА Новости.
По его словам, великая княгиня Мария Владимировна в отношении фильма "Матильда" высказала реакцию, абсолютно идентичную позиции РПЦ: "фильм – кощунственный, но запрещать его не имеет смысла, потому что это только придает ему лишнюю рекламу".
Директор канцелярии Российского императорского дома также отметил, что говоря о своем особом почитании царя – мученика Николая II, депутат "напрочь забыла" слова царя. "Он сказал, что всех простил, просил не мстить за него. Последние слова его были: "Не зло победит зло, а только любовь". Вот этой любви, видимо, совсем не сталось у госпожи Поклонской, остался только фанатизм и экстремистская настроенность. Мы за нее молимся…" — заключил собеседник агентства.