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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Дом Романовых сравнил отказ Поклонской от ордена с отречением от Николая II

13:3330.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов на пресс-конференции Революция и Дом Романовых в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 2 ноября 2017Директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов на пресс-конференции Революция и Дом Романовых в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов сравнил поступок депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее решившей вернуть когда-то врученную ей награду вместе с "дворянскими титулами", с ситуацией вокруг Николая II в 1917 году, когда многие отрекались от почестей царя.

Орден от главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны был вручен в 2014 году. Поклонскую также возвели в достоинство кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы. В четверг депутат заявила, что приняла решение вернуть главе Российского императорского дома в изгнании когда-то врученную ей награду вместе с присвоенными "дворянскими титулами". По ее словам, причиной для этого решения послужила позиция Марии Владимировны и ее официального представителя Александра Закатова, которые, в целом отрицательно оценивая фильм "Матильда", выступили против его запрета.

"Не впервые кто-то отказывается от наград Романовых. В 1917 году огромное количество людей, которые тоже считали, что государь поступает неправильно, отреклись от него, его наград и почестей, вели себя точно таким же образом. Но это свидетельствует о печальном духовном и умственном состоянии людей, которые отказываются", — сказал Закатов РИА Новости.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поклонская отказалась от "дворянского титула"
"Депутат Поклонская защищает Романовых от самих Романовых. Это выглядит очень комично. Нам прислали ее весьма спутанное сообщение. Ей никто не жаловал никаких титулов… Госпожа Поклонская совершенно не разбирается в том, что происходит в Доме Романовых", — отметил представитель Дома Романовых, добавив, что депутат "принимает очень сложные решения, не ознакомившись с ситуацией".

По его словам, великая княгиня Мария Владимировна в отношении фильма "Матильда" высказала реакцию, абсолютно идентичную позиции РПЦ: "фильм – кощунственный, но запрещать его не имеет смысла, потому что это только придает ему лишнюю рекламу".

Директор канцелярии Российского императорского дома также отметил, что говоря о своем особом почитании царя – мученика Николая II, депутат "напрочь забыла" слова царя. "Он сказал, что всех простил, просил не мстить за него. Последние слова его были: "Не зло победит зло, а только любовь". Вот этой любви, видимо, совсем не сталось у госпожи Поклонской, остался только фанатизм и экстремистская настроенность. Мы за нее молимся…" — заключил собеседник агентства.

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